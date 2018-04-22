Илья Сумароков: На весенних полевых работах в Иркутской области будет задействовано 130 посевных комплексов

На весенних полевых работах в Приангарье будет задействовано 130 посевных комплексов, которыми будет засеяно более 50% посевной площади

яровых культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской

области Илья Сумароков по итогам совещания о подготовке к посевной

кампании и ситуации на зерновом рынке в регионах Сибири. Совещание в режиме видеоконференции прошло под руководством полномочного

представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном

округе Сергея Меняйло . В обсуждении приняли участие представители

исполнительной власти.

Как отметил полномочный представитель, на текущий момент в регионах

Сибири активно ведётся подготовка к весенне-полевым работам, и необходимо в полном объёме организовать материально-техническое

обеспечение хозяйств округа.

По информации Минсельхоза России, в текущем году вся посевная площадь

Сибирского федерального округа составит около 15 миллионов гектаров, на 40 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. Для ярового сева будут

отведены территории общей площадью 13 миллионов гектаров, зерновые и зернобобовые культуры планируется разместить на площади 8,7 миллиона

гектаров.

Как рассказал Илья Сумароков, в Иркутской области с 2017 года продолжена

программа по приобретению сельскохозяйственной техники и технологического оборудования в лизинг. В прошлом году по этому

направлению сельхозтоваропроизводителями было закуплено — 11 тракторов,

12 зерноуборочных и три кормоуборочных комбайнов, 11 грузовых

автомобилей и 30 единиц прочей сельскохозяйственной техники. По грантам

приобретено 54 трактора и три комбайна. Также сельхозпроизводители взяли

технику в рамках инвестпроектов. Итого по всем направлениям приобрели

на 15% больше техники по сравнению с 2016 годом.

Готовность техники по тракторам составляет 91%, по плугам 94%, сеялкам

92%, культиваторам 91%, посевным комплексам 95%. К началу проведения

весенне-полевых работ хозяйствами области будет подготовлено не менее

95% тракторов и вся почвообрабатывающая и посевная техника.

В сельскохозяйственных организациях региона в период проведения полевых

работ будет задействовано около 200 передвижных мобильных ремонтных

бригад и звеньев по оказанию технической помощи в устранении

неисправностей непосредственно в полевых условиях.

В ходе совещания полпред поручил регионам обратить внимание на качество семян.

— Использование качественного посевного материала напрямую влияет как на урожайность, так и на устойчивость к сибирским природно-климатическим

условиям, поэтому нужно уделить особое внимание этому вопросу, — сказал

Сергей Меняйло.

Как отметил глава регионального ведомства, для обеспечения посева в Иркутской области не менее 13% площадей зерновых и зернобобовых культур

элитными семенами семеноводческими хозяйствами подготовлено свыше 18,5 тыс. тонн семян высших репродукций, это на 4,5 тыс. тонн больше прошлого

года. В области сертифицировано в системе добровольной сертификации

Россельхозцентра 20 семеноводческих хозяйств.

При обсуждении ситуации на зерновом рынке в субъектах Федерации округа

Сергей Меняйло подчеркнул, что для расширения возможностей по реализации

собранного урожая важно развивать также собственную глубокую

переработку зерна. По итогам совещания полпред дал поручения регионам

представить предложения по оптимизации структуры посевных площадей,

рентабельности производства видов сельскохозяйственной продукции,

обновлению сельхозтехники.