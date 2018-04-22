Норвежская пресса ничего не знает о России

«Когда я первый раз попал в Россию , то больше всего удивился, что там, оказывается, живут обычные люди».

Это написал 20-летний студент-журналист из города Будё. Он в первый раз приехал по обмену в русский город Архангельск , где делал репортаж вместе с российским коллегой — и только что фактически признался в том, что Россия у ничего не ассоциируется ни с чем иным, кроме как с тиранией и диктатурой.

Однобокий портрет соседа

Помимо колонки с размышлениями о СМИ в «Афтенпостен» (Aftenposten), я сотрудничаю с агентством «Баренц-Пресс» (Barents Press). Там мы ведем разные курсы и совместные проекты для российских и норвежских журналистов. Мы не собираемся ни свергать российский режим, ни раскрывать русским глаза на то, как паршиво им живется. Мы лишь хотим дать журналистам возможность развиваться профессионально и набираться знаний и опыта — чтобы у читателей, в конце концов, сложилось не такое однобокое, а чуть более гибкое и к тому же основанное на фактах представление о жизни в соседней стране.

У норвежской прессы дела с этим идут особенно туго. Несмотря на общую границу и общую историю, о повседневной жизни русских норвежцам попросту ничего не известно.

Жители этой огромной страны интересуют наши СМИ лишь в том случае, если их так или иначе можно втиснуть в очередную страшилку о Путине и его самовластии. Рамки эти настолько жесткие, что культура, экономика, искусство, актуальные мысли и различные течения в российском обществе подаются сугубо как декорация. Всем интервьюируемым без исключения по сути задается лишь один вопрос, и формулируется он так: как вы относитесь к Путину?

Узость мышления и предрассудки

Не вызывает никаких сомнений, что положение демократии в России прискорбно. Коррупция охватывает все сферы жизни, власть сжимает свою хватку, свободная пресса мало-помалу перестает быть таковой. Но перестав освещать другие стороны жизни, мы костенеем в своем представлении о русских и утрачиваем способность критически мыслить и беспристрастно оценивать события.

Когда в России задержали за шпионаж норвежца Фруде Берга (Frode Berg), обозреватели, политики и эксперты поспешили возложить всю полноту ответственности на Путина. Мысль о том, что в деле действительно могли быть замешаны норвежские спецслужбы и что Россия не просто так играет мышцами, журналистам показалась настолько дикой, что ее никто всерьез не рассматривал.

Такие же предвзятые мнения мы видим в освещении дела Скрипаля. «Афтенпостен» вошла в число тех немногих газет, предположивших, что отправление экс-шпиона нервно-паралитическим веществом могло быть на руку и другим силам, помимо российских властей. В остальном же мы просто приняли на веру британскую версию о том, кто виноват и что делать.

Демонизация отупляет

Скоропалительные выводы и недостаток любопытства зачастую идут рука об руку. Путин действительно повинен во многом, но его демонизация отупляет. К тому же она создает предрассудки, от которых отношения между нашими странами станут еще хуже, чем следовало бы, как на политическом уровне, так и среди простых людей.

В том, что 20-летний норвежский юноша не видел в русских людей, пока не встретился с ними лицом к лицу, виновата и наша собственная пресса.

Анки Герхардсен занимается журналистикой с середины 90-х годов, сотрудничая как с местными, так и с национальными СМИ. Преподает в Северном университете (Будё). Руководитель проекта в агентстве «Баренц-Пресс».