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В Ангарске молодые сотрудники полиции приняли Присягу
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В Ангарске молодые сотрудники полиции приняли Присягу 

Хот 13 минут назад
Фото: Хот
В Ангарске прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию присяги молодыми сотрудниками органов внутренних дел.
Под звуки Гимна России молодые стражи
правопорядка, успешно прошедшие испытательный срок в различных
подразделениях УМВД России по Ангарскому городскому округу, присягнули
на верность Российской Федерации и её народу.
В присутствии коллег они поклялись
«уважать и защищать права и свободы человека, быть мужественными,
честными и бдительными, не щадить своих сил в борьбе с преступностью».
По завершению церемонии заместитель
начальника Управления МВД России по Ангарскому городскому округу Игорь
Газинский поздравил коллег, подчеркнув, что произнесенная ими клятва на  всю жизнь определяет отношение к службе, чести и достоинству.
Также с напутственными словами обратился
ветеран Великой отечественной войны и органов внутренних дел  подполковник милиции в отставке Александр Васильевич Акимов. Он выразил
уверенность, что произнесённые слова станут для них символом верности
государству и пожелал с достоинством нести службу в органах внутренних
дел.
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