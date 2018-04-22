В Ангарске молодые сотрудники полиции приняли Присягу 

В Ангарске прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию присяги молодыми сотрудниками органов внутренних дел.
Под звуки Гимна России молодые стражи
правопорядка, успешно прошедшие испытательный срок в различных
подразделениях УМВД России по Ангарскому городскому округу, присягнули
на верность Российской Федерации и её народу.
В присутствии коллег они поклялись
«уважать и защищать права и свободы человека, быть мужественными,
честными и бдительными, не щадить своих сил в борьбе с преступностью».
По завершению церемонии заместитель
начальника Управления МВД России по Ангарскому городскому округу Игорь
Газинский поздравил коллег, подчеркнув, что произнесенная ими клятва на всю жизнь определяет отношение к службе, чести и достоинству.
Также с напутственными словами обратился
ветеран Великой отечественной войны и органов внутренних дел подполковник милиции в отставке Александр Васильевич Акимов. Он выразил
уверенность, что произнесённые слова станут для них символом верности
государству и пожелал с достоинством нести службу в органах внутренних
дел.