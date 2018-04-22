В Ангарске молодые сотрудники полиции приняли Присягу

Под звуки Гимна России молодые стражи

правопорядка, успешно прошедшие испытательный срок в различных

подразделениях УМВД России по Ангарскому городскому округу, присягнули

на верность Российской Федерации и её народу.

В присутствии коллег они поклялись

«уважать и защищать права и свободы человека, быть мужественными,

честными и бдительными, не щадить своих сил в борьбе с преступностью».

По завершению церемонии заместитель

начальника Управления МВД России по Ангарскому городскому округу Игорь

Газинский поздравил коллег, подчеркнув, что произнесенная ими клятва на всю жизнь определяет отношение к службе, чести и достоинству.

Также с напутственными словами обратился

ветеран Великой отечественной войны и органов внутренних дел подполковник милиции в отставке Александр Васильевич Акимов . Он выразил

уверенность, что произнесённые слова станут для них символом верности

государству и пожелал с достоинством нести службу в органах внутренних

дел.