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Главы МИД G7 договорились в Торонто защищать мировой порядок и бороться с терроризмом
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Главы МИД G7 договорились в Торонто защищать мировой порядок и бороться с терроризмом 

ТАСС 1 час назад
Фото: Newsru.com
ОТТАВА, 24 апреля. /ТАСС/. Главы МИД стран «Большой семерки» (Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Японии и США) и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на встрече в Торонто договорились вместе защищать мировой порядок и бороться с терроризмом. Об этом в понедельник говорится в их совместном заявлении, которое распространил МИД Канады.
"Мы обсудили коллективные усилия по укреплению демократии путем решения [проблем] дестабилизирующего поведения [некоторых стран], в том числе [их] вмешательства в демократические системы других государств, в частности, с использованием цифровых технологий и неприемлемых действий, — отмечается в документе. — Среди прочего мы обсудили Россию и подчеркнули необходимость защищать и продвигать правила международного порядка".
Также главы иностранных ведомств рассмотрели вопросы борьбы с терроризмом, особое внимание уделив проблеме террористов, которые возвращаются в страны своего пребывания из горячих точек. В связи с этим они приняли так называемые Торонтские обязательства, подробности которых в заявлении не раскрыты.
Участники переговоров обсудили и вопросы соблюдения прав человека, верховенства закона, нерушимости мирового порядка и поддержки ООН в ее борьбе по предотвращению конфликтов во всем мире.
Встреча глав внешнеполитических ведомств G7 проходил в Торонто с 22 по 23 апреля. 23-24 апреля здесь проходят переговоры министров внутренних дел и безопасности из этих стран.
Канада в 2018 году председательствует в Группе семи. 8-9 июня она примет и саммит «Большой семерки».
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