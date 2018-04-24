Главы МИД G7 договорились в Торонто защищать мировой порядок и бороться с терроризмом

"Мы обсудили коллективные усилия по укреплению демократии путем решения [проблем] дестабилизирующего поведения [некоторых стран], в том числе [их] вмешательства в демократические системы других государств, в частности, с использованием цифровых технологий и неприемлемых действий, — отмечается в документе. — Среди прочего мы обсудили Россию и подчеркнули необходимость защищать и продвигать правила международного порядка".

Также главы иностранных ведомств рассмотрели вопросы борьбы с терроризмом, особое внимание уделив проблеме террористов, которые возвращаются в страны своего пребывания из горячих точек. В связи с этим они приняли так называемые Торонтские обязательства, подробности которых в заявлении не раскрыты.

Участники переговоров обсудили и вопросы соблюдения прав человека, верховенства закона, нерушимости мирового порядка и поддержки ООН в ее борьбе по предотвращению конфликтов во всем мире.

Встреча глав внешнеполитических ведомств G7 проходил в Торонто с 22 по 23 апреля. 23-24 апреля здесь проходят переговоры министров внутренних дел и безопасности из этих стран.

Канада в 2018 году председательствует в Группе семи. 8-9 июня она примет и саммит «Большой семерки».