G7 пригрозила России ужесточением санкций за «дестабилизирующее поведение»

Страны «Большой семерки» (G7) готовы ужесточить санкции в отношении России , если Москва продолжит свое «дестабилизирующее поведение». Об этом говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД G7, состоявшейся в канадском Торонто. В документе, впрочем, указывается, что антироссийские ограничения могут быть сняты, но для этого Кремль должен выполнить свои обязательства в соответствии с минскими договоренностями и прекратить попытки повлиять на демократические процессы на Западе.

"Мы привержены защите и продвижению международной системы, основанной на правилах. Она выступает против безответственного и дестабилизирующего поведения России, в том числе против ее вмешательства в демократические системы других стран", — говорится в коммюнике (цитата по ТАСС ).

В то же время представители «Большой семерки» выразили готовность продолжать сотрудничество с Россией в решении региональных кризисов и глобальных проблем.

Министры также призвали Россию выполнять свои международные обязательства, невыполнение которых «крайне негативно сказывается на перспективах конструктивного сотрудничества». Они пообещали «пристально следить» за этим в преддверии саммита лидеров «семерки» в канадском Квебеке, запланированный на 8-9 июня.

Германия, Италия, Канада, США, Франция и Павел Климкин. Отметим, что переговоры министров иностранных дел стран — членов G7 ( Великобритания Япония ) проходили в канадском Торонто с 22 по 23 апреля. На встречу впервые был приглашен министр иностранных дел Украины

Накануне представитель американского Госдепартамента по итогам встречи глав МИД рассказал