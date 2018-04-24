G7 пригрозила России ужесточением санкций за «дестабилизирующее поведение» 

Страны «Большой семерки» (G7) готовы ужесточить санкции в отношении России, если Москва продолжит свое «дестабилизирующее поведение». Об этом говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД G7, состоявшейся в канадском Торонто. В документе, впрочем, указывается, что антироссийские ограничения могут быть сняты, но для этого Кремль должен выполнить свои обязательства в соответствии с минскими договоренностями и прекратить попытки повлиять на демократические процессы на Западе.
"Мы привержены защите и продвижению международной системы, основанной на правилах. Она выступает против безответственного и дестабилизирующего поведения России, в том числе против ее вмешательства в демократические системы других стран", — говорится в коммюнике (цитата по ТАСС).
В то же время представители «Большой семерки» выразили готовность продолжать сотрудничество с Россией в решении региональных кризисов и глобальных проблем.
Министры также призвали Россию выполнять свои международные обязательства, невыполнение которых «крайне негативно сказывается на перспективах конструктивного сотрудничества». Они пообещали «пристально следить» за этим в преддверии саммита лидеров «семерки» в канадском Квебеке, запланированный на 8-9 июня.
Отметим, что переговоры министров иностранных дел стран — членов G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) проходили в канадском Торонто с 22 по 23 апреля. На встречу впервые был приглашен министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Накануне представитель американского Госдепартамента по итогам встречи глав МИД рассказал
об «открытости» стран из G7 для диалога с Россией. Но они также готовы совместно противостоять ее «негативному поведению». Кроме того, на встрече «Большой семерки» обсуждались и вопросы, касающиеся политики Ирана и Северной Кореи.