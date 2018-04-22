США призвали Украину поднять цены на газ 

В Торонто на полях министерской встречи стран G7 состоялась встреча и. о. госсекретаря США Джона Салливана с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Об этом говорится в заявлении начальника пресс-службы госдепа Хезер Науэрт.
"Он (Салливан) призвал Украину удвоить свои усилия по проведению реформ и выполнению программ МВФ, приняв закон о создании действительно независимого антикоррупционного суда и увеличив газовые тарифы до паритетного уровня по отношению к импорту", — цитиурет ТАСС сообщение Науэрт.
Вместе с тем Салливан заверил Климкина в «нерушимой поддержке» со стороны Вашингтона суверенитета Украины и ее территориальной целостности.