Глава ВТО призвал смягчить напряженность в глобальной торговле путем усиления сотрудничества

Вашингтон, 21 апреля / Синьхуа / — Генеральный директор Всемирной торговой организации /ВТО/ Роберту Азеведу в субботу призвал все экономики мира усилить глобальное сотрудничество по линии ВТО для смягчения напряженности в глобальной торговле.

В субботу в Вашингтоне завершилось 37-е министерское совещание Международного валютно-финансового комитета /МВФК/ — важного органа МВФ . Р. Азеведу в письменном заявлении, направленном в адрес участников встречи, отметил, что глобальное сотрудничество очень важно для смягчения напряженной ситуации в торговле и обеспечения мощного роста экономики, а ВТО способна сыграть в этом свою роль.

Если бы не было ВТО, подчеркнул ее глава, то финансовый кризис 2008 года мог бы привести к принятию протекционистских мер, что ухудшило бы последствия экономического спада. По словам Р. Азеведу, многосторонняя торговая система, основанная на правилах, обеспечивает необходимую стабильность и предсказуемость для устойчивого ведения глобальной торговли и бизнеса, что позволяет в полной мере содействовать экономическому росту во всем мире.

Р. Азеведу подчеркнул необходимость усилить международное взаимодействие в рамках ВТО, которое очень важно для предотвращения эскалации торговых разногласий и поддержания роста экономики и числа рабочих мест. По его словам, в условиях продолжительного усиления торговых трений по всему миру могут начать принимать односторонние протекционистские меры или контрмеры, что создаст неопределенность для роста мировой экономики и торговли.

Гендиректор ВТО заявил, что разрыв торговых отношений между ведущими экономическими субъектами негативно сказывается на восстановлении мирового хозяйства и угрожает существующей тенденции расширения экономики. —0—