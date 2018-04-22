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Глава ВТО призвал смягчить напряженность в глобальной торговле путем усиления сотрудничества
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Глава ВТО призвал смягчить напряженность в глобальной торговле путем усиления сотрудничества 

ИА Синьхуа 1 час назад
Вашингтон, 21 апреля /Синьхуа/ — Генеральный директор Всемирной торговой организации /ВТО/ Роберту Азеведу в субботу призвал все экономики мира усилить глобальное сотрудничество по линии ВТО для смягчения напряженности в глобальной торговле.
В субботу в Вашингтоне завершилось 37-е министерское совещание Международного валютно-финансового комитета /МВФК/ — важного органа МВФ. Р. Азеведу в письменном заявлении, направленном в адрес участников встречи, отметил, что глобальное сотрудничество очень важно для смягчения напряженной ситуации в торговле и обеспечения мощного роста экономики, а ВТО способна сыграть в этом свою роль.
Если бы не было ВТО, подчеркнул ее глава, то финансовый кризис 2008 года мог бы привести к принятию протекционистских мер, что ухудшило бы последствия экономического спада. По словам Р. Азеведу, многосторонняя торговая система, основанная на правилах, обеспечивает необходимую стабильность и предсказуемость для устойчивого ведения глобальной торговли и бизнеса, что позволяет в полной мере содействовать экономическому росту во всем мире.
Р. Азеведу подчеркнул необходимость усилить международное взаимодействие в рамках ВТО, которое очень важно для предотвращения эскалации торговых разногласий и поддержания роста экономики и числа рабочих мест. По его словам, в условиях продолжительного усиления торговых трений по всему миру могут начать принимать односторонние протекционистские меры или контрмеры, что создаст неопределенность для роста мировой экономики и торговли.
Гендиректор ВТО заявил, что разрыв торговых отношений между ведущими экономическими субъектами негативно сказывается на восстановлении мирового хозяйства и угрожает существующей тенденции расширения экономики. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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