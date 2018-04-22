Собаки по интеллекту соответствуют развитию двухлетнего ребенка

Собаки намного умнее, чем думают люди. К такому заключению пришла международная команда ученых, проведя в этой области новые исследования, передают СМИ.

Профессор психологии Университета Британской Колумбии Ванкувере и кинолог Стенли Корен утверждает: умственные способности четвероногих друзей человека находятся на уровне ребенка в возрасте 2-2,5 лет. Так, среднестатистическая собака знает порядка 165 слов, умеет считать до пяти и проводить несложные арифметические расчеты.

Такого же мнения придерживается и глава группы ученых Академии наук Венгрии Йозеф Топал. Он отметил, что собаки и маленькие дети одинаково реагируют на зрительный контакт и непосредственное обращение, а обучение носит наблюдательно-подражательный характер. Однако повторяются животными лишь те действия, в которых есть необходимость.

Кроме того, специалистам из Австрии удалось выявить у собак наличие чувства справедливости. В ходе эксперимента две собаки, находившиеся в поле зрения друг друга, получали лакомство за исполнение одних и тех же команд. После очередного успешно выполненного задания, одну из собак лишили поощрения. Впоследствии «обиженное» животное отказывалось выполнять команды.

По мнению исследователей, многие таланты собак относятся к сфере социального интеллекта, что дает им возможность с легкостью интегрироваться в жизнь человека.

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