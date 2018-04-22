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Пентагон хочет оставить авианосец «Гарри Трумэн» у берегов Сирии
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Пентагон хочет оставить авианосец «Гарри Трумэн» у берегов Сирии 

Вести.Ru 12 минут назад
Это нарушит ротацию боевых кораблей США на Ближнем Востоке, порядок которой установлен с 1991 года. Однако США готовы пойти на это ради противодействия «вызовам со стороны России и Китая».
Окончательного решения еще не принято, передает РИА Новости. Но, по мнению Пентагона, дальнейшее пребывание боевого корабля в Средиземном море соответствует новой стратегии нацбезопасности и является ответом на действия РФ в регионе. Также авианосец, по замыслу Вашингтона, должен «напомнить Асаду» о предупреждении Трампа о том, что в случае применения химоружия против мирного населения Сирию ждут новые обстрелы.
11 апреля 2018 года "Гарри Трумэн" и возглавляемая им ударная группа были направлены в Сирию для нанесения ударов.
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