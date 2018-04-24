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Буш-старший попал в реанимацию через день после похорон жены
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Буш-старший попал в реанимацию через день после похорон жены 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Он получает лечение и, похоже, выздоравливает, — говорится в заявлении представителя семьи Буша Джима Макграта. — Мы будем предоставлять дополнительную информацию по мере развития событий».
Между тем CNN, напротив, сообщает о том, что бывший американский президент помещен в реанимацию и состояние его здоровья ухудшилось. «Он находится в критическом состоянии», — сказал телекомпании источник, близкий к бывшему президенту США, сообщив о резко упавшем у него артериальном давлении.
Напомним, 93-летний Буш был помещен в Хьюстонскую методистскую больницу в воскресенье утром, на следующий день после похорон его супруги.
Они были женаты 73 года и являются родителями шести детей, включая бывшего американского президента Джорджа Буша-младшего и бывшего губернатора Флориды Джеба Буша. Их дочь Робин умерла от лейкемии в возрасте 3 лет в 1953 году.
За несколько дней до того, как умерла 92-летняя Барбара Буш, семья сказала, что бывшая первая леди решила не получать дополнительное медицинское лечение и вместо этого сосредоточилась на «домашнем уходе».
"Я всегда знал, что Барбара была самой любимой женщиной в мире. И мы встретимся на небесах", — сказал Буш после смерти своей жены.
В последние годы бывший президент также имел массу проблем со здоровьем, включая госпитализации по поводу пневмонии и хронического бронхита. Он использует инвалидное кресло из-за расстройства, которое является следствием болезни Паркинсона.
Несколько месяцев назад несколько женщин обвинили бывшего президента США в сексуальных домогательствах. Оно выражалось в том, что Буш-старший, находясь в инвалидном кресле, гладил их во время фотосъемок.
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