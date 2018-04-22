В Белом доме считают ловушкой отказ КНДР от ядерных испытаний

Сообщается, что советники главы государства думают, что северокорейский лидер решил дать «относительно скромные обещания», которые можно будет быстро забрать обратно, для того, чтобы создать иллюзию «благоразумности» и готовности идти на компромисс, благодаря чему США будет сложнее отказаться от выдвигаемых КНДР требований.

Часть советников президента также видят в действиях Ким Чен Ына попытку заставить США и союзников смягчить экономические санкции в отношении Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что Трамп процитировал слова Ким Чен Ына о прекращении ядерной программы и прокомментировал их в своем твиттере.