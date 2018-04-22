Россия выберет район посадки первой миссии на Марс

Даниила Родионова. Уже осенью текущего года будет выбран район на Марсе, куда совершится первая посадка российского спускаемого аппарата, создаваемого в рамках программы ExoMars-2020. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника Института космических исследований РАН , научного руководителя проекта ExoMars-2020 со стороны России

Он объяснил, что всего необходимо учитывать два главных требования, а именно — техническую реализуемость посадки в конкретном районе, а также научные задачи, в частности — наличие жизни на территории в прошлом и наличие условий для консерваций следов жизни.

Осталось два кандидата — плато Оксия и долина Мавра. Выбор будет сделан до конца этого года, думаю, в районе октября-ноября

— Даниил Родионов.

По словам Родионова, предполагаемый район посадки должен находиться в низине. Такое условие необходимо для того, чтобы посадочный парашют имел возможность раскрыться и снизить скорость.

Это связано с низкой плотностью марсианской атмосферы. Именно с технической точки зрения плато Оксия выглядит предпочтительней

— Даниил Родионов.

Он рассказал, что, помимо российских ученых, в выборе места посадки будут учитываться также мнения исследователей из Европы. Ожидается, что запуск второго этапа миссии произойдет уже в июне 2020 года.