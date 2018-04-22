Ещё
Россия выберет район посадки первой миссии на Марс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия выберет район посадки первой миссии на Марс 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Уже осенью текущего года будет выбран район на Марсе, куда совершится первая посадка российского спускаемого аппарата, создаваемого в рамках программы ExoMars-2020. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника Института космических исследований РАН, научного руководителя проекта ExoMars-2020 со стороны России Даниила Родионова.
Он объяснил, что всего необходимо учитывать два главных требования, а именно — техническую реализуемость посадки в конкретном районе, а также научные задачи, в частности — наличие жизни на территории в прошлом и наличие условий для консерваций следов жизни.
Осталось два кандидата — плато Оксия и долина Мавра. Выбор будет сделан до конца этого года, думаю, в районе октября-ноября
— Даниил Родионов.
По словам Родионова, предполагаемый район посадки должен находиться в низине. Такое условие необходимо для того, чтобы посадочный парашют имел возможность раскрыться и снизить скорость.
Это связано с низкой плотностью марсианской атмосферы. Именно с технической точки зрения плато Оксия выглядит предпочтительней
— Даниил Родионов.
Он рассказал, что, помимо российских ученых, в выборе места посадки будут учитываться также мнения исследователей из Европы. Ожидается, что запуск второго этапа миссии произойдет уже в июне 2020 года.
Астрономы из Швейцарии, Германии, Франции изучали алмазы, которые находились внутри метеорита «аль‐Махата ас‐Ситта», и пришли к выводу, что небесное тело ранее было частью протопланеты. Последняя когда‐то существовала в Солнечной системе, она была размером с Меркурий и Марс.
360tv.ru: последние новости
Интерпол установил, что «золотая судья» Хахалева работала по поддельному диплому «Он завершит свою политическую карьеру»: политолог рассказал о личных планах Тулеева Захватывающий звездопад Лирид разукрасит столичное небо вечером 22 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной44
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина157
Украинцы высмеяли «эффективную армию» Порошенко31
Девочку убило в Москве взлетевшим мусорным баком17
В МВФ назвали главные угрозы мировой экономике5
Видео
Девочку убило в Москве взлетевшим мусорным баком
Происшествия
Опубликовано видео ликвидации боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение