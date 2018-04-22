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В Чехии избрали главу компартии
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В Чехии избрали главу компартии 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
ПРАГА, 22 апр — РИА Новости. Участники внеочередного съезда Компартии Чехии и Моравии (КПЧМ) в субботу вновь избрали своим председателем Войтеха Филипа, который занимает этот пост с 2005 года, сообщил РИА Новости Йозеф Скала, который на выборах был главным соперником Филипа, получив в итоге на 22 голоса меньше — 143 против 165 у Филипа.
После голосования Скала попросил не включать его в состав руководства КПЧМ, чтобы избежать возможного раскола в партии. В итоге первым заместителем председателя был избран Петр Шимунек.
"Большинство ораторов на съезде выступили за то, чтобы компартия поддержала при голосовании о вотуме доверия в парламенте рождающуюся в эти дни правящую коалицию движения ANO и социал-демократов. Таким образом, состав нового правительства будет иметь во многом левую направленность", — сказал Скала.
Предполагается, что социал-демократы получат в кабинете 5 министерских портфелей, а движение ANO, убедительно выигравшее октябрьские выборы в парламенте, — 10. Лидер ANO Андрей Бабиш ранее получил от президента Милоша Земана карт-бланш на формирование нового кабинета.
Впервые после «бархатной революции» 1989 года, свергнувшей власть компартии в стране, на съезде коммунистов выступил глава республики. Земан аргументировал это тем, что «в обязанности президента входит встреча с каждым парламентским субъектом, который приглашает его на свой съезд».
В своем выступлении, которое транслировали сетевые телеканалы, Земан, кроме прочего, призвал коммунистов покаяться в старых грехах, извиниться за те жертвы, которые понес чешский народ в годы социализма. «Покаяние очищает, это переход к нормальной жизни», — подчеркнул президент.
"А всем нам я хотел бы пожелать, чтобы мир двигался влево, но для этого требуется много работы", — сказал Земан.
В течение всей работы съезда перед Национальным домом в городе Нимбурке неподалеку от Праги, в котором заседали коммунисты, проходил митинг протеста с участием примерно 500 человек. Его участники держали и выкрикивали антикоммунистические и антироссийские лозунги, а также неодобрительным свистом сопроводили приезд и отъезд со съезда президента Земана.
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