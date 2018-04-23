Неонацисты зажгли свастику после митинга в Джорджии

В эту субботу неонацисты сожгли установленную свастику после митинга сторонников господства белых в городе Ньюнан (Newnan), штат Джорджия.

Фотограф Спенсер Платт запечатлел эту сцену для «Гетти Имаджес» (Getty Images). На его фотографиях можно видеть горящую свастику и руну Отал (Othala Rune) — языческий символ, который использовался некоторыми подразделениями Третьего Рейха. На одном изображении показаны десятки людей, изображающих нацистское приветствие перед горящей свастикой, которая, по-видимому, составляет около 12-18 футов в высоту. Согласно Платту и местным новостным репортажам, после митинга группа «радикальных расистов» собралась в городе Дрейктаун (Draketown), который находится в 50 милях от Ньюнана.

Митинг в парке Гринвилл-стрит в Ньюнане был организован Национальным социалистическим движением сторонников господства белых. « Нью-Йорк таймс » сообщает, что на митинг группировки пришли примерно два десятка человек, что делает его гораздо менее малочисленным, чем митинг «Объединенных правых» — «расистов» в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, в августе 2016 года. Тогда одна женщина погибла после того, как в толпу участников акции контрпротеста въехал автомобиль.

По утверждению «Таймс» (The Times), на неонацистском митинге в субботу присутствовало примерно 100 контр протестующих, в том числе членов антифашистской группировки и около 700 полицейских и сотрудников правоохранительных органов . Как сообщается, около 10 контр протестующих были арестованы. Местные власти заявили, что некоторым из них было предъявлено обвинение в отказе снять балаклавы, что расценивается как нарушение закона штата 1950 года, первоначально нацеленного на сдерживание Ку-клукс-клана.

Каждый член законодательного собрания штата, а также многочисленные провинциальные и городские чиновники в округе Коуэт (Coweta) осудили митинг до его проведения.