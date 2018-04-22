Названы главные угрозы для мировой экономики

В ходе заседания Международного валютно-финансового комитета были озвучены основные угрозы мировой экономике. Информация была опубликована в коммюнике ведомства.

Члены комитета назвали такие угрозы, как рост финансовой уязвимости, а также высокий уровень международного долга. Кроме того, в перечень вошло усиление напряженности в геополитической и торговой сферах.

По мнению участников заседания, сейчас происходит рост мировой экономики, причем он охватывает все больше стран. Причинами этого процесса стали резкое увеличение объемов торговли и инвестиций, говорится в сообщении.

Вместе с тем, члены комитета подчеркнули, что в будущем демографические факторы, а также слабый рост производительности могут затормозить дальнейший рост экономики.

Следующее заседание МВФК состоится 13 октября 2018 года.