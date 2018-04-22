Названы главные угрозы для мировой экономики 

В ходе заседания Международного валютно-финансового комитета были озвучены основные угрозы мировой экономике. Информация была опубликована в коммюнике ведомства.
Члены комитета назвали такие угрозы, как рост финансовой уязвимости, а также высокий уровень международного долга. Кроме того, в перечень вошло усиление напряженности в геополитической и торговой сферах.
По мнению участников заседания, сейчас происходит рост мировой экономики, причем он охватывает все больше стран. Причинами этого процесса стали резкое увеличение объемов торговли и инвестиций, говорится в сообщении.
Вместе с тем, члены комитета подчеркнули, что в будущем демографические факторы, а также слабый рост производительности могут затормозить дальнейший рост экономики.
Следующее заседание МВФК состоится 13 октября 2018 года.
Министр финансов Антон Силуанов отметил, что несмотря на отсутствие подобных предложений от представителей компаний, оказавшихся в санкционном списке, правительство готово рассмотреть возможность временной национализации для поддержания работоспособности предприятий.