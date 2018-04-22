В Парагвае завершилось голосование на президентских выборах

ТАСС , 22 апреля. Выборы президента завершились в воскресенье в Парагвае . Избирательные участки работали по всей стране с 07:00 по местному времени (14:00 мск) до 16:00 (23:00 мск).

Как сообщает газета Hoy со ссылкой на члена избирательной палаты Верховного суда Луиса Альберто Саласа, обработка протоколов с участков для голосования должна начаться в 17:00 по местному времени (00:00 мск). Явка за час до закрытия участков составляла 50%.

Ранее наблюдатель на выборах от Евросоюза Ренате Уэбер заявила, что их делегация не получала сообщений о нарушениях, и голосование проходит в спокойной обстановке.

На пост президента Парагвая претендуют десять кандидатов. Однако, согласно опросам, основная борьба развернется между двумя претендентами: Марио Абдо Бенитосом из правящей консервативной партии «Колорадо» и Эфраином Алегре, выдвигающимся от оппозиционной коалиции «Большой обновленный национальный альянс».

Правом голоса в Парагвае обладают более 4,3 млн граждан. Законодательство Парагвая не предусматривает проведение второго тура.