Санкционный разворот: США могут вычеркнуть «Русал» из «черного списка»

После заявления Минфина США акции «Русала» сразу же взлетели почти на 16%. Алюминий — наоборот, рухнул больше, чем на 9%. Это первая реакция. Дальше нужно думать, как выходить из ситуации, которую создал Вашингтон.

Дерипаске принадлежит больше 48% «Русала». И в акционерном соглашении прописано, что его En+ — это контролирующий акционер. Последние дни в России заговорили о национализации «Русала». Переход «Русала» под государственное крыло теперь стал бы выходом. Правда, у Олега Владимировича, наверняка, свои мысли по этому поводу.

Наверняка, свою роль сыграли европейцы. Акционер «Русала» и продавец его алюминия — швейцарский трейдер Glencore. Он известен своими лоббистскими возможностями. Но дело не только в поставках металла. «Русалу» принадлежит крупнейший в Европе производитель глинозема, сырья для производства алюминия. Чтобы получить глинозем, нужны бокситы. Их на завод в Ирландии поставляет британо-австралийский гигант Rio Tinto.

Остановка производства — прямой удар по VW, Airbus, Siemens , Daimler. «Русал» — международная компания, встроенная в европейскую экономику. Но когда вводили санкции, с европейцами явно не посоветовались. И как пишет Financial Times , бизнес вынудил политиков из ЕС обратиться к Трампу. Возможно, решение Вашингтона стало компромиссом. Пока не понятно, согласится ли на него Москва . По сути, России указывают, кто имеет право владеть бизнесом, а кто — нет. А завтра могут придумать что-нибудь еще.

Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований «Это не попытка влиять на корпоративное устройство отдельно взятой компании, ситуация гораздо шире. И кейс „Русала“ — это первый пробный камушек. Закрутили гайки — ну получили достаточно резкую реакцию партнеров, ну давайте чуть-чуть ослабим. Я думаю, что в ближайшие несколько лет подобных ситуаций, не только с российскими компаниями, будет достаточно много».

Разъяснения Вашингтона породили много вопросов. Дело только в Дерипаске, или же Вексельберг тоже должен продать свою долю в «Русале»? Хотя он владеет своим пакетом паритетно с Леонардом Блаватником, а тот вообще гражданин США… А кто может стать новым владельцем «Русала»? Гипотетически представим, что Дерипаска передаст свои акции Роману Абрамовичу , ему не впервой играть роль миротворца. Эта фигура устроит Штаты? Нужно ли согласовывать нового акционера? Сегодня он понравится американцам, но где гарантии, что завтра они не передумают? Конечно, есть и обходные пути. Например, слепой траст. Еще один вариант обсуждает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов

Максим Худалов директор группы корпоративных рейтингов АКРА «Периодическое дробление компании на более мелкие, отдельные заводы и уже собственно вывод на рынок продукции каждого отдельного завода, в котором опять же номинально владение Олега Дерипаски будет меньше 50%, и, соответственно, они все не будут юридически являться компаниями, которые ему подконтрольны, а, значит, юридически они могут выходить из-под этого санкционного листа».

Уже хорошо, что Вашингтон дал время. До 23 октября иметь дело с «Русалом» можно, Америка не будет за это вводить вторичные санкции. А что дальше? Минфин США сообщил, что вычеркнет компанию из «черного списка», если Дерипаска лишится контроля. Значит ли это, что «Русал» сможет поставлять металл в Штаты? Судя по разъяснению, то да. Но санкции против компании явно вводили как раз для того, чтобы закрыть для нее американский рынок. Тогда в чем смысл? Внятных ответов все равно не будет. Даже само объяснение министра финансов Мнучина выглядит странным. Оказывается, американцы не хотели обижать тружеников на заводах «Русала». Целью санкций был только Дерипаска. Переборщили, бывает.