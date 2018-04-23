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На субботнике красноярцы собрали два железнодорожных состава мусора
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На субботнике красноярцы собрали два железнодорожных состава мусора 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: Красноярские новости
В мэрии Красноярска на аппаратном совещании подвели итоги общегородского субботника, прошедшего 21 апреля.
«Апрель для Красноярска в плане наведения чистоты стал ударным. В общегородском субботнике приняли участие около 50% организаций и предприятий города. Десятки простых горожан подключились к генеральной «стирке» Красноярска. Благодарю таких городских чистюль! На этом не останавливаемся, 28 апреля состоится вторая «волна» субботника. Продолжаем и санитарные пятницы. На данном этапе важно оперативно убрать мешки с мусором, ревизию в этой части территории города прошу продолжать», — сказал глава города Сергей Еремин.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в субботники участвовали около 70 тысяч человек. Они убрали территорию почти в три тысячи гектаров. А мусора собрали 4,5 тыс. кубометров — это два железнодорожных состава.
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