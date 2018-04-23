На субботнике красноярцы собрали два железнодорожных состава мусора

В мэрии Красноярска на аппаратном совещании подвели итоги общегородского субботника, прошедшего 21 апреля.

«Апрель для Красноярска в плане наведения чистоты стал ударным. В общегородском субботнике приняли участие около 50% организаций и предприятий города. Десятки простых горожан подключились к генеральной «стирке» Красноярска. Благодарю таких городских чистюль! На этом не останавливаемся, 28 апреля состоится вторая «волна» субботника. Продолжаем и санитарные пятницы. На данном этапе важно оперативно убрать мешки с мусором, ревизию в этой части территории города прошу продолжать», — сказал глава города Сергей Еремин

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в субботники участвовали около 70 тысяч человек. Они убрали территорию почти в три тысячи гектаров. А мусора собрали 4,5 тыс. кубометров — это два железнодорожных состава.