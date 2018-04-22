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Курянам, которые освободились из мест лишения свободы, помогают в трудоустройстве
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Курянам, которые освободились из мест лишения свободы, помогают в трудоустройстве 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В 1 квартале текущего года в службу занятости населения обратились 29 граждан этой категории
Курянам, которые освободились из мест лишения свободы, помогают в трудоустройстве. В 1 квартале этого года в службу занятости населения обратились 29 граждан этой категории, рассказали в комитете по труду и занятости Курской области. Из них 15 человек были признаны безработными, 4 — трудоустроены, еще 4 — направлены на профессиональное обучение. В настоящее время в службе занятости зарегистрировано 11 бывших заключенных.
Комитет по труду заключил соглашение с УФСИН России по Курской области для обмена информацией о вакансиях, востребованных на рынке труда Курской области, и списками граждан, нуждающихся в трудоустройстве. Специалисты проводят выездные консультации для тех, кто готовится к освобождению из мест лишения свободы.
В 1-м квартале 2018 года сотрудники территориальных органов службы занятости населения провели шесть консультаций, на которых присутствовали 27 граждан, осужденных к наказаниям не связанным с лишением свободы.
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