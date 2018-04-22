Народный календарь. 22 апреля. Где на Вадима Ключника в Москве набрать воды

В этот день вспоминают Святого Вадима, архимандрита в Персии в 4 веке. Он с семью учениками несколько месяцев подвергался пыткам в темнице, но от веры Христовой не отступился.

Эта история многих язычников подвигла к принятию новой веры — так они были потрясены стойкостью Вадима и его последователей.

На Руси же Вадима прозвали Ключником. Считалось, что на Вадимов день подземные воды окончательно очищаются от зимних и весенних талых вод. По традиции, в этот день люди шли к родникам, очищали место выхода воды из-под земли от мусора, обязательно умывались родниковой водой и пили ее, ибо такая вода давала здоровье. Воду было принято набирать с собой и использовать дома.

Кроме того, по источникам гадали — на долгую жизнь и наличие болезней. Делали это так: помолившись у источника, задавали вопрос, думая о каком-то конкретном человеке — «на живое или на мертвое». Считалось, что если вода забурлит и помутнее, то это к болезни, а если останется чистой — к здоровью и долгой жизни. На Вадима стада начинали выгонять в поля — поскольку уже появлялась первая трава. Хозяйки же варили щи с первой зеленью, добавляя в них свежую молодую крапиву и лебеду.

Именины в этот день отмечают Вадим и Гавриил (Гаврила). СПРАВКА «ВМ»

В силу родниковой воды верят многие. Однако санитарные организации города предупреждают — увы, не все так благополучно обстоит с ней в нашем городе. По исследованиям прошлого года практически не было вопросов только к знаменитому источнику «Царевна Лебедь» в Покровском-Стрешневе (адрес — Войковский 5-й пр., 2А). Про этот источник говорят, что когда-то именно его водами исцелилась сама императрица Елизавета Петровна. Причем не от чего-то там, а от варикоза! Однако от беды не зарекайтесь — даже эту воду лучше очищать через фильтр или справляться о состоянии воды в роднике в органов СЭС. А вот к роднику в Битцевском парке и в Переделкине претензий много — не так-то чисты их воды.

Не самые лучшие показатели и у популярного родника в Коньково. За состоянием родниковой воды следят госслужбы. Например, согласно недавно опубликованным данным, воду из 15 источников Москвы можно использовать, но только после кипячения и фильтрования. Кипятить советуют воду из парка «Битцевский лес» и парка «Царицыно», из родника «Крылатское чудо», а фильтровать через специальный обеззараживающий фильтр — из родника в Ясенево, Ботанического сада, Тропарево и лесопарка «Кузьминки». Пожалуй, самые хорошие отзывы из года в год о роднике «Гремячий ключ», его еще называют родником Сергия Радонежского . Но он находится уже не в Москве, а в Подмосковье — около деревни Взгляднево, это 67-й километр по Ярославскому шоссе. Самое главное: воды из столичных источников не стабильны по показателям. И если вы хотите побаловать себя родниковой водой, обязательно справьтесь сначала в специальных организациях — что говорят о состоянии воды в них лаборатории.

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