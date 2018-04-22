Вся правда о Наташе Королевой, Маше Распутиной, Борисе Моисееве и Анастасии Волочковой

Передачи цикла «Моя правда» на пятом канале вызывают по-настоящему шквальный интерес. Каждый выпуск программы разрушает стереотипы, раскрывает тайны, рассказывает уникальные подробности и показывает жизнь героя такой, какая она есть на самом деле. В это воскресенье, 22 апреля, Пятый канал, судя по всему, решил завладеть эфиром полностью, поскольку в его сетке — сразу четыре фильма о звездах!

Певица Маша Распутина когда-то буквально ворвалась на большую эстраду. Дерзкая, раскованная, скандальная. Она шокировала всех и своими нарядами, и своим поведением. Могла отменить концерт, потому что дорожку к трапу самолета постелили не того цвета, а машина, на которой ее встречали, не той марки. Только в документальном фильме «Моя правда» вы узнаете все, о чем еще не рассказывала Маша Распутина. Сморите документальную картину в 10:50!

О чем же пойдет речь, чего мы не знаем о Маше? Да многого. С детства Маша мечтала любой ценой уехать из своего родного поселка. Огромная Москва ей казалась лучшим вариантом. В столице Алла Агеева, провинциалка без образования, смогла устроиться только швеей на ткацкую фабрику. Однако неожиданная беременность спутала все карты. Отец будущего ребенка — музыкант Владимир Ермаков — был коренным москвичом.

Он перевез беременную подругу к себе в родительскую квартиру, но с предложением не спешил, даже когда родилась маленькая Лида. А спустя какое-то время Володя начал лепить образ будущей звезды: сделал Аллу блондинкой, придумал провокационный образ хулиганки и распутницы. Именно он поставил певице знаменитый и нестандартный голос. Новой звезде — новое имя. Владимир активно занимается Машей Распутиной и вскоре, благодаря связям, устраивает ее солисткой в варьете гостиничного комплекса «Измайлово». Только спустя три года Распутиной выпадет шанс попасть на большую сцену. Через знакомых в руки музыкантов попадает песня «Играй, музыкант!». На заработанные в варьете деньги ее записали в студии и сняли клип. Ермакову позвонили с Центрального ТВ. Оказалось, что песню Распутиной, которую изначально не взяли на ТВ и на радио, крутили на базарах, она стала чуть ли не народной. Спустя несколько дней первый клип певицы вышел на экране в программе «Утренняя почта». Это означало — слава завоевана. Машу представляли, как уникальный бриллиант, чудом найденный в глухой Сибири. Коктейль из вульгарности и несдержанности играл на имидж.

Волочкова отправилась в Москву и, к удивлению всех бывших коллег, устроилась в главный театр страны. Столичная жизнь оказалась совсем не сладкой. Настя с мамой жили в арендованной «хрущевке» и едва сводили концы с концами. Девушка поняла, что пришло время ей нести ответственность за семью, за родителей, зарабатывать деньги. Индивидуальные выступления Волочковой расценивали как попытку привлечь к себе еще больше внимания. Каждый день Настя проверяла свои пуанты, чтобы в них не насыпали стекло, и всегда закрывала свою гримерную, но однажды в спешке она забыла это сделать. В антракте пришла переодеваться, а ее костюм кто-то испортил. Чем успешнее она становилась, тем больше раздражала коллег. Еще одним серьезным испытанием стало громкое увольнение Волочковой из Большого театра…

От отчаяния Настю спасла любовь. Пылкая, страстная и такая долгожданная. Волочкова искренне считала, что встретила того единственного, о котором мечтала с юности. Им оказался известный бизнесмен Игорь Вдовин . Она родила дочь, устроила роскошную свадьбу… Через несколько лет брак распался. Испортились и отношения с мамой. Единственным близким человеком оставался отец. Однажды Волочковой приснился странный сон: к ней прилетала черная птица. В ту ночь у отца случился инсульт…

Анастасия Волочкова вопреки всему продолжает верить людям, ищет настоящую любовь и прощает обиды. Ведь именно эти качества, уверена Настя, самые главные.