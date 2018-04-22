Полиция Франции нашла украденный золотой ковчег с сердцем королевы Анны Бретонской

ПАРИЖ, 22 апреля. / ТАСС /. Французская полиция обнаружила украденный ранее золотой ковчег с сердцем французской королевы Анны Бретонской (1477-1514). Подозреваемые в краже исторической реликвии задержаны, сообщило в субботу Agence France-Presse

Операция по задержанию проведена на западе страны близ портового города Сен-Назер . Двум задержанным 22 и 23 года. Они взяты под стражу, им предъявлены обвинения в создании преступной группировки и похищении культурных ценностей.

Золотой ковчег, считающийся шедевром ювелирного искусства XVI века, был украден в ночь на 15 апреля из Археологического музея имени Тома Добре в Нанте . Кроме золотого футляра с останками сердца королевы злоумышленники похитили также золотую индуистскую статуэтку и коллекцию старинных монет. Преступникам удалось скрыться, хотя сработала охранная сигнализация. Статуэтка и монеты также найдены полицией.

Совет департамента Атлантическая Луара, который владеет музеем, подчеркнул, что ковчег «является поистине бесценным экспонатом» и частью истории Франции . «Королева Анна Бретонская пожелала, чтобы ее сердце упокоилось рядом с прахом ее родителей. Спасенное от уничтожения после Революции, оно хранилось в музее имени Добре с 1886 года», — говорится в заявлении местных властей.

Анна Бретонская — единственная дважды коронованная женщина в истории Франции. Она была женой двух сменивших друг друга королей: Карла VIII и Людовика XII. После смерти Анну похоронили в королевской усыпальнице в Сен-Дени под Парижем. Сердце же королевы положили в золотой сосуд и хранили в семейной гробнице в Нанте как символ верности Бретани, герцогиней которой она была до того, как стать королевой Франции.