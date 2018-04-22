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Энергетики МОЭСК полностью восстановили электроснабжение в Подмосковье после урагана
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Энергетики МОЭСК полностью восстановили электроснабжение в Подмосковье после урагана 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Энергетики ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) (входит в ГК «Россети») полностью восстановили электроснабжение в Подмосковье после урагана 21 апреля 2018 г. в столичном регионе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Менее чем за сутки энергетики ПАО «МОЭСК» завершили основной объем работ по восстановлению электроснабжения потребителей по линиям электропередачи 6-10 кВ в Подмосковье, нарушенное мощнейшим грозовым фронтом, обрушившимся на столичный регион 21 апреля. В восстановительных работах было задействовано 218 бригад в составе 662 человек и более 258 единиц спецтехники. Оперативная подача электроэнергии обеспечивалась при помощи 102 передвижных электростанций суммарной мощностью 39,2 МВт. Благодаря им в короткие сроки удалось обеспечить электроснабжением все социально значимые объекты», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы по индивидуальным заявкам потребителей на линиях 0,4 кВ и оперативно устраняются вновь возникающие отключения. Также энергетики МОЭСК оказывают помощь в организации и проведении ремонтно-восстановительных работ на абонентских участках электросетей СНТ и коттеджных поселков, которые самостоятельно эксплуатируют внутреннее сетевое хозяйство.
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