Энергетики МОЭСК полностью восстановили электроснабжение в Подмосковье после урагана

«Менее чем за сутки энергетики ПАО «МОЭСК» завершили основной объем работ по восстановлению электроснабжения потребителей по линиям электропередачи 6-10 кВ в Подмосковье, нарушенное мощнейшим грозовым фронтом, обрушившимся на столичный регион 21 апреля. В восстановительных работах было задействовано 218 бригад в составе 662 человек и более 258 единиц спецтехники. Оперативная подача электроэнергии обеспечивалась при помощи 102 передвижных электростанций суммарной мощностью 39,2 МВт. Благодаря им в короткие сроки удалось обеспечить электроснабжением все социально значимые объекты», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы по индивидуальным заявкам потребителей на линиях 0,4 кВ и оперативно устраняются вновь возникающие отключения. Также энергетики МОЭСК оказывают помощь в организации и проведении ремонтно-восстановительных работ на абонентских участках электросетей СНТ и коттеджных поселков, которые самостоятельно эксплуатируют внутреннее сетевое хозяйство.