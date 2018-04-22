Google посвятил видео-дудл Дню Земли-2018

Праздник ежегодно отмечается 22 апреля

Google создал интерактивный видео-дудл, посвященный Дню Земли, которы отмечается 22 апреля.

Видео-дудл создали в партнерстве с Институтом Джейн Гудолл. В размещенном на сайте ролике основательница института — знаменитая исследовательница-приматолог и антрополог Джейн Гудолл, передаст послание миру, поделится своей историей и расскажет, что люди могут сделать для сохранения планеты.