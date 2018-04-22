Google посвятил видео-дудл Дню Земли-2018 

Праздник ежегодно отмечается 22 апреля
Google создал интерактивный видео-дудл, посвященный Дню Земли, которы отмечается 22 апреля.
Видео-дудл создали в партнерстве с Институтом Джейн Гудолл. В размещенном на сайте ролике основательница института — знаменитая исследовательница-приматолог и антрополог Джейн Гудолл, передаст послание миру, поделится своей историей и расскажет, что люди могут сделать для сохранения планеты.
День Земли ежегодно отмечают 22 апреля. Этот праздник учредили на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году.