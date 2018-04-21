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Курян приглашают принять участие в конкурсе «Приоритеты роста»
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Курян приглашают принять участие в конкурсе «Приоритеты роста» 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В мероприятии могут принять участие граждане РФ в возрасте до 35 лет  Курян приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Приоритеты роста». Мероприятие проводится, чтобы выявить актуальные идеи по созданию условий для устойчивого экономического роста и стимулированию молодежи к участию в разработке концепции социально-экономического развития Российской Федерации. Заявки на конкурс принимаются по 3 мая включительно.
Принять участие в конкурсе могут граждане РФ в возрасте до 35 лет. Итоги будут подведены 22-24 мая в Санкт-Петербурге. Награждение победителей состоится в рамках Петербургского международного экономического форума.
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