Курян приглашают принять участие в конкурсе «Приоритеты роста» 

В мероприятии могут принять участие граждане РФ в возрасте до 35 лет Курян приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Приоритеты роста». Мероприятие проводится, чтобы выявить актуальные идеи по созданию условий для устойчивого экономического роста и стимулированию молодежи к участию в разработке концепции социально-экономического развития Российской Федерации. Заявки на конкурс принимаются по 3 мая включительно.
Принять участие в конкурсе могут граждане РФ в возрасте до 35 лет. Итоги будут подведены 22-24 мая в Санкт-Петербурге. Награждение победителей состоится в рамках Петербургского международного экономического форума.