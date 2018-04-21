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В США ввели в строй десантный корабль, на котором установят лазерное оружие
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В США ввели в строй десантный корабль, на котором установят лазерное оружие 

ТАСС 17 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland был введен в строй в субботу. Посвященная этому церемония состоялась в городе Портленд (штат Орегон), ее транслировали в блоге ВМС США.
Как сообщила ранее организация «Военно-морской институт США», объединяющая бывших и действующих военнослужащий ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны, USS Portland будет задействован летом текущего года в организуемых США международных военно-морских учениях Rimpac в районе Гавайских островов. После этого на корабле будет установлена лазерная пушка. До этого ее испытывали на борту плавбазы спецназа — корабля Ponce.
Представители Пентагона еще в 2014 году сообщали об установке на корабле Ponce лазерной пушки, а также проведении ее испытаний. Тогда отмечалось, что на разработку оружия, предназначенного в том числе для уничтожения беспилотников, ушло семь лет.
В блоге ВМС США сообщается, что USS Portland предназначен для транспортировки 800 морских пехотинцев США. Кроме того, он может нести вертолеты Sikorsky CH-53E Sea Stallion и конвертопланы MV-22 Osprey.
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