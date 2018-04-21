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Срочно: Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в западной части Индийско-Антарктического хребета
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Срочно: Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в западной части Индийско-Антарктического хребета
ИА Синьхуа
23 минуты назад
Комментарии
Нью-Йорк
, 21 апреля /
Синьхуа
/ — Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в западной части Индийско-Антарктического хребета. Об этом сообщила Геологическая служба
США
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