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«Время добра»: молодежь помогла обустроить храм в Минске
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«Время добра»: молодежь помогла обустроить храм в Минске 

Мир24 37 минут назад
Время добрых дел наступило в Минске. В эти дни в столице проходит межконфессиональный фестиваль. Более ста активистов из Белорусского союза молодежи совместно с высшим духовенством благоустроили один из храмов. К акции добрых дел присоединилась корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Будущий дизайнер Марина Аниськова с подружками расписывает скамейку. К делу девушки подошли серьезно. Эскиз долго обсуждали и дорабатывали.
«Мы выбрали тематику «Яблоневый цвет». Это цветы Великой Победы, а также символ зелени и молодости деревьев, символ чего-то светлого», — сказала студентка Белорусской Академии искусств Марина Аниськова.
Работу выполняли старательно: одни благоустраивали территорию возле Минского храма-памятника в честь Всех святых и безвинно пострадавших, другие давали мастер классы по изготовлению ангелочков из соломки, пасхальных яиц из фетра, росписи по стеклу.
«Каждый человек понимает добро по своему. Для меня добро — отдать что-то свое кому-то, например, свое время уделить», — сказала ученица 11-го класса гимназии № 1 города Жодино Анна Коваленко.
Ребят поддержали и руководители основных конфессий страны. Митрополит Павел и католический епископ посадили дерево. Их примеру последовали представители иудейской и мусульманской общин. Ведь истинное добро понятно и одинаково для всех.
«Наша задача — начать делать доброе дело. Наше дело — посадить зерно, а уже Господь будет его взращивать. Но самое главное, что мы созидаем. Это чрезвычайно важно. Маленькое дело, но мы занимаемся созиданием благополучной жизни в нашем отечестве», — подчеркнул митрополит Павел.
Собеседникам молодые люди задавали вопросы, которые не всегда можно обсудить даже с близкими, — как относиться к сборам на восстановление храмов, и бывает ли ложь во благо. Общались под горячий чай и пасхальные куличи.
Межконфессиональный фестиваль «Время добра» проходит второй год и по традиции дает старт акции «Восстановление Святынь Беларуси».
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