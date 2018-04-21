Такой начинки в пирожке приморцы еще не видели

Житель Приморья рассказал о невиданной доселе начинки в пирожке, который он купил в одном из магазинов Уссурийска , сообщает PRIMPRESS.

«Пирожок яйцо + лук. Пасха была 8 апреля, сегодня 20 апреля, и что я вижу: внутри — крашенные пасхальные яйца. Ой как жить-то хочется», — написал мужчина, слова которого приводит блогер Марк Чернослив

Подписчики блогера отнеслись к этой новости по-разному. Кто-то воспринял с юмором («это просто радужный пирожок»), а кто-то даже попытался поспорить с покупателем: «Не факт, что пасхальные от 8-го апреля… Как вариант: поминальные с родительского дня пособирали, они-то на 9 дней свежее».

Другой же пользователь рассказал, что частенько видит в том магазине просроченную продукцию: «Я там брала печенье… оказалось сухарики… до такой степени просроченные… больше туда ни ногой. Там ходит очень мало народа…и товар просроченный. Так что думайте прежде чем купить».