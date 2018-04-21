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Архангельская пенсионерка отдала крупную сумму в руки мошенников
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Архангельская пенсионерка отдала крупную сумму в руки мошенников 

360tv.ru 25 минут назад
Пожилая жительница Архангельской области стала жертвой телефонных мошенников. Историю обмана рассказало ИА Nation News.
Неизвестные позвонили на телефон пенсионерке и сообщили страшную весть, что теперь все сбережения, которые есть на карте нужно обезопасить от незаконных переводов. Для этого всего и нужно продиктовать несколько цифр.
В итоге с карты пенсионерки списали около 81 тысячи рублей. Женщина обратилась в полицию.
С карточками вообще нужно быть аккуратнее. Британка решила купить банан за сумму около 10 рублей, но в итоге отдала 80 тысяч. Причина была просто в ошибке системы, которая раскрылась сразу же после того, как женщина увидела чек.
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