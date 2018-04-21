Архангельская пенсионерка отдала крупную сумму в руки мошенников

Пожилая жительница Архангельской области стала жертвой телефонных мошенников. Историю обмана рассказало ИА Nation News.

Неизвестные позвонили на телефон пенсионерке и сообщили страшную весть, что теперь все сбережения, которые есть на карте нужно обезопасить от незаконных переводов. Для этого всего и нужно продиктовать несколько цифр.

В итоге с карты пенсионерки списали около 81 тысячи рублей. Женщина обратилась в полицию.

С карточками вообще нужно быть аккуратнее. Британка решила купить банан за сумму около 10 рублей, но в итоге отдала 80 тысяч. Причина была просто в ошибке системы, которая раскрылась сразу же после того, как женщина увидела чек.