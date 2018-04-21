Спасатели Ленобласти спасли терпящих бедствие рыбаков на лодке

Группу рыбаков, которые терпели крушение на моторной лодке спасли сотрудники МЧС около села Моторное в Ленинградской области . Об этом сообщило Nation News.

Мужчины отправились в плавание, но застряли на лодке посреди водоема и выбраться самостоятельно не смогли. Для помощи они обратились к спасателям, которые и доставили горе-рыбаков на землю

Рыбак должен разбираться в морских существах, иначе он может попасть впросак, как это сделали индийские рыболовы. Они продали на рынке редкую акулу, которую ихтиологи не видели уже около 10 лет. Причем продали очень дешево, так как не понимали, какое богатство принесли их сети.