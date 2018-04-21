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В Хотьково пенсионерка живет в непригодной для жизни квартире
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В Хотьково пенсионерка живет в непригодной для жизни квартире 

360tv.ru 34 минуты назад
30 лет назад квартиру пенсионерки в Хотьково признали непригодной для жизни. Однако новая комиссия в 2015 году никаких нарушений не нашла, хотя ремонт за это время никто не делал. Как так вышло ‐ расскажет телеканал «360».
Глаза Веры Осадчей предательски блестят, стоит ей только заговорить о своей квартире. 27 лет пенсионерка живет в доме, который медленно ее убивает.
Это моя справка об инвалидности. Справка мне дана по астме. Я через каждые полгода лежу в больнице
— Вера Осадчая, пенсионерка.
На первом этаже нет бетонных перекрытий пола — по сути, здание стоит на голой земле. Отсюда сырость, грибок и пыль — и это только полбеды. Половые доски давно прогнили, так что все внутренние перекрытия в любой момент могут рухнуть, как карточный домик.
Переписку со всеми возможными инстанциями сын Веры Осадчей Вячеслав измеряет не по количеству листов бумаги, а на вес — за последние годы скопилось около килограмма заявлений, писем, постановлений и актов. Но иначе, как макулатурой это назвать сложно. Вот почти раритетный советский гербовый бланк от 1991 года. Еще тогда эти помещения рекомендовали вывести из жилого фонда.
А вот в 2015 году новая комиссия причин расселять первый этаж здания не нашла. Видимо, за 30 лет все как-то само собой уладилось, ведь здание за это время капитально ни разу не ремонтировали. За разъяснениями отправились в управляющую компанию. Стены чинить не станут — квартира муниципальная, так что эту ответственность коммунальщики переложили на администрацию. А вот полы обещают поменять, но — не скоро.
Даже такие новости Веру Осадчую обрадовали, хоть каких-то действий она ждала почти тридцать лет, теперь всего-то осталось два года потерпеть.
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