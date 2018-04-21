Зачем Аракчеев реформировал артиллерию

Алексей Аракчеев, влиятельный государственный деятель времен Александра I, пользовался дурной славой у современников из-за жёсткой муштры подчинённых и тяге к всеобъемлющей регламентации, принимавшей порой гротескные формы, как, например, крестьянские свадьбы по разнарядке в его собственном имении.

Тем не менее сановник стремился к преобразованиям, без которых в любом случае невозможен прогресс.

Пожалуй, самая известная страница его биографии связана с созданием военных поселений, которые должны были находиться на самообеспечении. Однако в исторической перспективе эта инициатива оказалась провальной из-за низкой экономической эффективности и частого административного произвола в отношении селян.

Аракчеев любил упорядочивание, граничившее с абсурдом: он лично написал «Правила о свадьбах» для своих крестьян, предписывавшие бедным жениться на богатых и наоборот, а также подробные наставления для матерей-крестьянок Грузинской вотчины. При этом он запрещал мужикам в своём поместье Грузиново петь и плясать, стремясь к максимальному порядку в своём понимании.

И если во многих областях аракчеевский стиль управления был совершенно неуместен, то в некоторых сферах он приносил отличные результаты, примером чему служит реформа артиллерии.

Ранние годы

Аракчеев родился в семье небогатого помещика, имевшего во владении двадцать крепостных крестьян, что по тем временам не являлось признаком большого достатка. Начальное образование он получил у деревенского дьячка за плату рожью и овсом.

Родители думали определить старшего из трёх сыновей в канцелярские чиновники, однако почерк у него был совершенно неважным, что могло помешать будущей профессии. В то же время ему легко давалась и нравилась арифметика.

Так или иначе воля домашних, скорее всего, была бы исполнена, если бы не дети соседа-помещика, которые своим рассказом о занятиях в кадетском корпусе однажды не зародили мечту об ученье, о лагерях, о пальбе из пушек. Мальчик не оставил надежд на военное образование спустя годы, поэтому отец, продав значительную часть накопленного, повёз отпрыска в Петербург

Аракчеевы ждали зачисления в Артиллерийский и инженерный шляхетский корпус полгода. Для того, чтобы прожить столь длительный срок в столице, весной им пришлось продать зимнюю одежду и даже просить милостыню в Александро-Невской лавре. Этот тяжёлый опыт наложил отпечаток на Аракчеева, который проявлял усердие в учёбе и стремление к карьерному росту, чтобы навсегда избавиться от семейной бедности.

Возвышение

В силу невысокого происхождения поступившему в кадетский корпус юноше приходилось нелегко: однокашники подтрунивали и часто дрались с ним. Возможно, именно поэтому Аракчеев всегда был замкнутым и нелюдимым. Плохие отношения с другими кадетами компенсировались хорошим усвоением предметов и образцовым послушанием.

Через несколько лет после зачисления Аракчееву поручили следить за порядком в корпусе, так как он заслужил особое отношение со стороны начальства. По окончании обучения юноша попал в тройку лучших учеников, и его оставили преподавателем математики и артиллерии.

В конце концов Аракчеев добился должности старшего адъютанта директора кадетского корпуса, а затем был отправлен в резиденцию Павла I для обучения личного войска наследника престола.

Гатчине , где проживал великий князь, Аракчеев заслужил пост коменданта, запомнившись современникам муштрой солдат. Звезда Аракчеева взошла после смерти Екатерины II, когда на престол вступил Павел I, состоявший с будущим реформатором артиллерии в прекрасных отношениях: в результате последний получил должность коменданта Петербурга, звание генерал-майора, высшие российские ордена, а также две тысячи душ крепостных и поместье.

Карьерные перипетии

Профильное образование понадобилось Аракчееву в начале 1799 года, когда его назначили командиром гвардейского артиллерийского батальона и инспектором российской артиллерии, однако вскоре он ушёл в отставку из-за ложного доноса.

В 1801 году произошёл последний в истории России дворцовый переворот, в результате которого Павел I был убит. Новым императором стал его сын — Александр I, с которым Аракчеев близко познакомился ещё в Гатчине. Тем не менее отставка продлилась ещё два года. Во время неё будущий военный реформатор пребывал в своем поместье.

Международная обстановка в начале XIX века была накалена из-за вступавших в противоречие с Великобританией амбиций Наполеона Бонапарта по расширению французского влияния. Вероятность большой войны была очевидной, поэтому Александр I обратил особое внимание на состояние армии. Обширные познания Аракчеева пришлись кстати: в 1803 году он был вновь назначен на должность инспектора артиллерии России.

Начало реформ

Помимо теоретической подготовки военный чиновник обладал незаурядными административными способностями, а одним из первых его шагов было упрощение процесса прохождения документов по инстанциям.

Кроме того, Аракчеев учредил новые положения, в частности, касавшиеся офицерских экзаменов, маневров и содержания лошадей. Также он ввёл новые технические приспособления для орудий.

Ещё одной мерой по улучшению боеспособности артиллерии была оптимизация методики преподавания соответствующих наук и открытие офицерского училища. Первым испытанием для преобразований Аракчеева стало сражение, проигранное под Аустерлицем в 1805 году.

Военное фиаско аукнулось и участвовавшему в сражении Аракчееву, поскольку его стали упрекать в «порче всей артиллерии». Он болезненно отреагировал на ситуацию, выставив на всеобщее обозрение одну из рот, чтобы публика, прежде всего генералы и офицеры, осмотрела технику. Потери под Аустерлицем мотивировали Аракчеева на более энергичные преобразования.

Дальнейшие успехи

Одной из причин слабости артиллерии была плохая тактическая подготовка офицеров. Для того чтобы поднять её на должный уровень, Аракчеев стал активно работать совместно с боевыми офицерами. В результате появилось «Наставление гг. батарейным командирам».

Оно было разослано по ротам, что дало неплохие результаты: во время военной кампании 1806-1807 годов против Наполеона артиллерия действовала весьма успешно.

Александр I не оставил это без внимания, назначив Аракчеева генералом от артиллерии. Успехи военного чиновника признавали современники, отмечая его выдающиеся способности «администратора и устроителя русской артиллерии».

В конце концов он был назначен военным министром, а позже начальником Императорской канцелярии. Достижения Аракчеева в реформе артиллерии во многом проявились во время Отечественной войны 1812 года, а также в заграничных походах 1813-1814 годов, в результате которых русская армия заняла Париж.

Государственный деятель всё своё время отдавал работе, будучи довольно одиноким в обществе и не примыкая к какой-либо группе. После смерти Александра I в 1825 году Аракчеев был отправлен в отставку, прожив ещё девять лет, умер, так и не оставив наследников. Большая часть нажитого им имущества была передана Новгородскому кадетскому корпусу.