Голландец превратил левую руку в Bitcoin-кошелек

Каждый наверняка хотя бы раз в жизни терял кошелек с деньгами, пластиковыми картами и фотографиями. Событие, прямо скажем, не из приятных, но застраховаться от него нельзя. Или все-таки можно? Для голандца Мартина Висмейера такого вопроса вообще не существует, поскольку его «кошелек» всегда с ним, даже когда он спит, ест или принимает ванну. «Параноик», наверняка подумали вы и ошиблись на все 100%.

На самом деле ловкий голландец попросту вшил под кожу ладони специальный NFC-чип, на котором разместил свой Bitcoin-кошелек. На чипе хранится и пароль к кошельку. Взломать такой чип из-за особенностей самой технологии NFC крайне сложно. Зато удобств от владения кошельком в руке предостаточно. Среди них на первом месте — легкость оплаты, ведь для проведения платежа мужчине в буквальном смысле достаточно взмахнуть рукой.

Висмейер рассказал, что подумывал вшить чип еще в 2010 году, когда из-за взломов, краж и проблем безопасности потерял около 80% всех своих Bitcoin-сбережений. Если бы у него был чип уже тогда, то сейчас, как утверждает голландец, он был бы очень богат. Вживление чипа размерами с рисовое зерно между большим и указательным пальцами руки оказалось практически безболезненным (не больнее введения иглы для постановки капельницы). Заживление заняло две недели, а пользоваться чипом стало возможным и того раньше, уже через два-три дня. Операция по вживлению обошлась ему в $75.

Какую сумму в Bitcoin хранит в своем новом кошельке Мартин Висмейер голландец раскрывать не пожелал, сказав только, что много криптовалюты там не держит по причинам собственной безопасности. «Но на пиво или кофе хватит», подытожил интервью голландец.