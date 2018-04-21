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Владивостокцев ждут штрафы за невыход на вчерашний субботник
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Владивостокцев ждут штрафы за невыход на вчерашний субботник 

Primpress 46 минут назад
Фото: Primpress
Жителей одного из домов во Владивостоке ожидают денежные штрафы за неявку на вчерашний субботник, сообщает PRIMPRESS.
Именно такое объявление появилось на одном из подъездов дома № 5 по улице Гамарника. Фотодоказательство опубликовало сообщество «ДПС-Контроль».
В объявлении за подписью председателя (судя по всему, речь идет о старшем по дому) говорится, что 21 апреля во Владивостоке с 10 утра будет проводиться субботник. Явка для всех обязательна, а невышедшие будут оштрафованы, подчеркивается в тексте.
Вполне возможно, что подобные объявления появились и в других районах столицы Приморья.
В Сети развернулась бурная дискуссия относительно справедливости, а главное — законности подобных мер наказания. Пользователи считают, что это «возврат к совку». Также юзеры уверены, что уборку должны проводить дворники, а не сами жильцы.
«А за что мы платим? Чтобы потом самим убираться? А кто-то деньги присвоит, а не дворникам заплатит!», — негодуют подписчики.
При этом в комментариях нашлись и те, кто подтвердил денежные штрафы за неявку на субботники: «У нас тоже штраф — 150 руб. Некоторые платят, чтобы не убирать».
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