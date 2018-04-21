Владивостокцев ждут штрафы за невыход на вчерашний субботник 

Жителей одного из домов во Владивостоке ожидают денежные штрафы за неявку на вчерашний субботник, сообщает PRIMPRESS.
Именно такое объявление появилось на одном из подъездов дома № 5 по улице Гамарника. Фотодоказательство опубликовало сообщество «ДПС-Контроль».
В объявлении за подписью председателя (судя по всему, речь идет о старшем по дому) говорится, что 21 апреля во Владивостоке с 10 утра будет проводиться субботник. Явка для всех обязательна, а невышедшие будут оштрафованы, подчеркивается в тексте.
Вполне возможно, что подобные объявления появились и в других районах столицы Приморья.
В Сети развернулась бурная дискуссия относительно справедливости, а главное — законности подобных мер наказания. Пользователи считают, что это «возврат к совку». Также юзеры уверены, что уборку должны проводить дворники, а не сами жильцы.
«А за что мы платим? Чтобы потом самим убираться? А кто-то деньги присвоит, а не дворникам заплатит!», — негодуют подписчики.
При этом в комментариях нашлись и те, кто подтвердил денежные штрафы за неявку на субботники: «У нас тоже штраф — 150 руб. Некоторые платят, чтобы не убирать».