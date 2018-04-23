Ещё
В Калининграде обсудили вопросы реализации жилищного обеспечения военнослужащих Балтийского флота по накопительно-ипотечной системе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининграде обсудили вопросы реализации жилищного обеспечения военнослужащих Балтийского флота по накопительно-ипотечной системе 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Под руководством начальника ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны РФ Олега Климовича состоялся сбор с ответственными должностными лицами воинских частей БФ по вопросам реализации НИС.
Сегодня на территории Дома офицеров Калининградского гарнизона под руководством начальника ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны РФ Олега Климовича состоялся сбор с ответственными должностными лицами воинских частей Балтийского флота по вопросам реализации накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих на территории Калининградской области.
В рамках мероприятия перед участниками выступил руководитель калининградского филиала ФГУ «Росвоенипотека» Виктор Бараненков. В своем выступлении он подвел итоги пятилетней деятельности отдела с июня 2013 года по настоящее время, отметив, что в Калининградской области с начала функционирования накопительно-ипотечной системы 5790 участников приобрели в собственность квартиры и жилые дома.
При включении в НИС на военнослужащего открывается именной накопительный счет, на котором начинают учитываться денежные средства федерального бюджета. Размер накопительного взноса на одного участника НИС ежегодно индексируется. По его словам, в начале действия программы НИС сумма ежегодного накопительного взноса составляла менее 70 тысяч рублей, в настоящее время указанный взнос возрос практически в 4 раза. На сегодняшний день ежегодный накопительный взнос составляет более 250 тысяч рублей.
В первом квартале 2018 года в Калининградской области участниками НИС приобретено 80 жилых помещений. В регионе в 2018 году заключено 6 сделок в строящихся домах, а также приобретено 7 жилых домов с земельным участком.
Представитель ФГУ «Росвоенипотека» рассказал о перспективах развития военной ипотеки и об особенностях реализации права на жильё военнослужащих, вступивших в НИС.
В завершение мероприятий представителям воинских частей были даны ответы на многочисленные вопросы, а также проведены индивидуальные консультации.
ТК «Звезда»: последние новости
Памятник Борису Ельцину установили в Москве В самолетах появятся стоячие места Госдеп США обвинил Украину в широкомасштабной коррупции и нарушениях прав человека
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие137
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня21
На Москву обрушится торнадо39
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»225
Кейт Миддлтон родила98
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение