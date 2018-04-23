В Калининграде обсудили вопросы реализации жилищного обеспечения военнослужащих Балтийского флота по накопительно-ипотечной системе

Под руководством начальника ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны РФ Олега Климовича состоялся сбор с ответственными должностными лицами воинских частей БФ по вопросам реализации НИС.

Сегодня на территории Дома офицеров Калининградского гарнизона под руководством начальника ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны РФ Олега Климовича состоялся сбор с ответственными должностными лицами воинских частей Балтийского флота по вопросам реализации накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих на территории Калининградской области

В рамках мероприятия перед участниками выступил руководитель калининградского филиала ФГУ «Росвоенипотека» Виктор Бараненков. В своем выступлении он подвел итоги пятилетней деятельности отдела с июня 2013 года по настоящее время, отметив, что в Калининградской области с начала функционирования накопительно-ипотечной системы 5790 участников приобрели в собственность квартиры и жилые дома.

При включении в НИС на военнослужащего открывается именной накопительный счет, на котором начинают учитываться денежные средства федерального бюджета. Размер накопительного взноса на одного участника НИС ежегодно индексируется. По его словам, в начале действия программы НИС сумма ежегодного накопительного взноса составляла менее 70 тысяч рублей, в настоящее время указанный взнос возрос практически в 4 раза. На сегодняшний день ежегодный накопительный взнос составляет более 250 тысяч рублей.

В первом квартале 2018 года в Калининградской области участниками НИС приобретено 80 жилых помещений. В регионе в 2018 году заключено 6 сделок в строящихся домах, а также приобретено 7 жилых домов с земельным участком.

Представитель ФГУ «Росвоенипотека» рассказал о перспективах развития военной ипотеки и об особенностях реализации права на жильё военнослужащих, вступивших в НИС.

В завершение мероприятий представителям воинских частей были даны ответы на многочисленные вопросы, а также проведены индивидуальные консультации.