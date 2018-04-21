Пусть зацветет сирени город

В Московском городском саду «Эрмитаж» прошла акция « Москва — город сирени».

Уже с утра на главной площади сада «Эрмитаж» шумно и многолюдно. Прохожие, останавливаясь у стола регистрации, чтобы спросить, по какому случаю праздник, оставались, чтобы стать участниками акции.

— Узнала, — радуется 73-летняя пенсионерка Роза Хусаинова-Позднеева, — что самим можно посадить липу или сирень в этом парке и конечно, решила воспользоваться такой возможностью. Я очень люблю свой город, в Москве скучать некогда, — всегда найдется, чем заняться. Вот поработаю часик на свежем воздухе, а память на года останется. Зацветет, заблагоухает посаженный мною куст. У меня семь внуков, расскажу им, будут знать, что эту сирень бабушка посадила.

На часах всего 10:40, а на площади уже десятки людей в белых фартуках, косынках и браслетах с надписью «Город сирени», полученных от организаторов экологической акции.

— Субботники — говорит председатель Мосгордумы Алексей Шапошников , — старинная московская традиция, когда все москвичи выходят убирать свой город, сделать его чище. И я, конечно, вместе со всеми. Но в этой акции участвую впервые. Приятно отметить, сколько москвичей пришли позаботиться о своем районе, округе, городе.

После торжественного старта акции все добровольцы принялись за работу. Одни держали стволы деревьев, другие копали землю, третьи поливали. Не прошло и двадцати минут, как десять кустов уже были посажены.

— Акцию «Москва — город сирени», — вспоминает бывшая участница Молодежного общественного совета при префекте Центрального округа Дина Стоянова, — мы придумали еще в 2009 году. Говорят, у каждого города должен быть свой запах. У меня Москва ассоциируется с сиренью. Молодежного совета уже нет, а акция до сих пор действует. Мы с ребятами привлекаем компании, одни привозят саженцы, другие привозят инвентарь и сообща мы делаем город зеленее и красивее. Сегодня даем старт акции, которая пройдет по всем паркам города. Сегодня сажаем липы и сирени в Таганском и Баумановском парках.

За девять лет добровольцами высажено 16 аллей сирени, аллеи московской сирени появились и в других городах— Бресте, Ереване Суздале . Солнечный день собрал в саду около двухсот добровольцев. Сюда пришли ветераны, лидеры и актив молодежных общественных объединений, молодые семьи, ребята с ограниченными физическими возможностями, жители Центра столицы, а также депутаты.

— Я не случайно выбрала эту площадку, — отмечает депутат Московской городской Думы Инна Святенко , — ведь городская дума находится через забор. Москвичи, которые приходят на прием, часто гуляют именно здесь, пусть в этом саду будет больше деревьев.

Не отстают от взрослых и малыши, вечером у юных артистов из шоу-группы «Совенок», международный конкурс, но это не помешало мальчикам и девочкам прийти в сад, чтобы посадить свое первое дерево.

В позапрошлом году мы сажали «Сирень победы» — рассказывает директор сада «Эрмитаж» Алексей Чибин, — в этом как продолжение аллею «Город сирени». Сегодня мы посадили 15 кустов сирени, пять лип. Коллектив у нас небольшой, и когда приходят с инициативой активисты, мы всегда это приветствуем. Скоро у нас долгожданный праздник победы, мы по традиции пригласим наших ветеранов, которые отсюда уходили на войну. Их у нас осталось всего пять. И мы благодарны, что они приходят праздновать Победу именно в Эрмитаж. В тот же вечер, уже 14 год подряд мы проведем послевоенный бал. Сиреневая аллея и липы посажены, политы и укреплены подпорами, довольные работой участники хотели было расходиться, но организаторы пригласили волонтеров отведать «солдатской» каши из «полевой» кухни и крепкого чая.

Отказываться от угощения добровольцы не стали, работу сделали, можно и за ложку взяться. Как говорится, акция — акцией, а обед по расписанию.