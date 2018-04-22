Сергей Марков стал председателем Совета муниицпальных образований Самарской области

— В субботу, 21 апреля, свои полномочия сложила председатель ассоциации Нина Вишнякова, — рассказали в департаменте информационной политики, — Ей предложили стать первым почетным членом президиума совета.

В этот же день назначили нового руководителя ассоциации. Сергея Маркова выбрали единогласно.

Сергей Марков начал свою политическую карьеру в 2012 году. Его назначили заместителем мэра по финансам и экономическому развитию Новокуйбышевска. В декабре 2016 года его избрали главой города.