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Сергей Марков стал председателем Совета муниицпальных образований Самарской области
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Сергей Марков стал председателем Совета муниицпальных образований Самарской области 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
В Совете муниципальных образований Самарской области произошли кадровые перестановки. Новым председателем выбрали мэра Новокуйбышевска Сергея Маркова. Об этом сообщили представители регионального правительства.
— В субботу, 21 апреля, свои полномочия сложила председатель ассоциации Нина Вишнякова, — рассказали в департаменте информационной политики, — Ей предложили стать первым почетным членом президиума совета.
В этот же день назначили нового руководителя ассоциации. Сергея Маркова выбрали единогласно.
Сергей Марков начал свою политическую карьеру в 2012 году. Его назначили заместителем мэра по финансам и экономическому развитию Новокуйбышевска. В декабре 2016 года его избрали главой города.
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