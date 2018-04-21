Лагард призвала КНР и США продолжать переговоры по торговле насколько это возможно

"Мы призываем продолжать переговоры насколько это возможно долго. Мы призываем к снятию барьеров и к свободной торговле", — ответила она на вопрос журналистов, как она оценивает перспективы торгового диалога двух стран по итогам состоявшейся в пятницу встречи министров финансов «большой двадцатки».

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин признался журналистам на полях форума, что на двухсторонней встрече с главой Центробанка Китая больше обсуждались вопросы монетарный политики, нежели торговли. Мнучин также добавил, что рассматривает возможность поездки в Китай, но «сдержанно оптимистичен» в вопросе возможности достижения торговой сделки.