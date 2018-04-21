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Лагард призвала КНР и США продолжать переговоры по торговле насколько это возможно
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Лагард призвала КНР и США продолжать переговоры по торговле насколько это возможно 

Прайм 42 минуты назад
ВАШИНГТОН, 21 апр /ПРАЙМ/. Глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард на заключительной пресс-конференции «Весенней встречи» фонда призвала США и Китай продолжать работу по решению торговых вопросов до тех пор, пока стороны не достигнут результата, который будет взаимовыгодным.
"Мы призываем продолжать переговоры насколько это возможно долго. Мы призываем к снятию барьеров и к свободной торговле", — ответила она на вопрос журналистов, как она оценивает перспективы торгового диалога двух стран по итогам состоявшейся в пятницу встречи министров финансов «большой двадцатки».
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин признался журналистам на полях форума, что на двухсторонней встрече с главой Центробанка Китая больше обсуждались вопросы монетарный политики, нежели торговли. Мнучин также добавил, что рассматривает возможность поездки в Китай, но «сдержанно оптимистичен» в вопросе возможности достижения торговой сделки.
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в эту страну на сумму до 150 млрд долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры.
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