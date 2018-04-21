Правила вежливости

Москве в скором времени могут ужесточить правила проезда на метро. Министерство транспорта РФ опубликовало проект приказа об утверждении типовых правил пользования метрополитеном. Если ранее пассажирам рекомендовалось уступать места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам, то сейчас правила обяжут это делать.

Минтранс РФ опубликовал проект приказа об утверждении типовых правил пользования метро для общественного обсуждения, которое продлится до 8 мая. Так что ехать по-новому мы можем уже 30 декабря 2018 года.

В новых правилах уточняется понятие «люди старшего возраста», которым необходимо уступать места в вагоне. В проекте федеральных правил прописано — это пассажиры старше 60 лет.

Тот же документ обязывает (а не рекомендует, как сейчас) пассажиров уступать места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам, снимать со спины или плеч «объемную ручную кладь», находясь в вагонах поезда. Предлагается запретить возить детей в колясках в вагонах, на эскалаторах и станциях, бегать по эскалатору. Правда, пункт про запрет перевозить детей в колясках скорректировали после бурной реакции пассажиров и общественников. Согласно обновлению, перевозить детей в колясках запретят только на эскалаторах и при входах и выходах из вагонов поездов.

Вроде все правильно — в метро должно быть комфортно и безопасно всем пассажирам. Только вот мне кажется, что вежливость и внимание к ближнему — это не то, что необходимо прописывать в законе.

Вот зашла в вагон бабушка. Едет к внукам с сумками, набитыми гостинцами. Стоит, за поручень держится. А на сидячем месте подросток в наушниках. Про новые правила перевозки — знать не знает, да и вряд ли ему ни интересны, разве что только те, в которых про бесплатный Wi-Fi.

А бабушка — интеллигентная, не то что ее наглая соседка с пятого этажа, и просить уступить место не станет. Вдруг, еще пошлет. Но в то же время ей «положено» сидеть в поезде. Шестьдесят пять в прошлом месяце отметила. И стоит она, пока кто-то еще не заметит ее и не предложит законное место.

Да и к тому же — кто будет проверять исполнение новых правил? Может, придумать новую должность — эдакую «полицию вежливости», которая будет обходить вагоны и проверять даты рождения в паспортах. Только вот наверное, в час пик они не сразу залезут в вагон, например, на «Выхино». А если удастся — то растолкать пассажиров и доказать крепко спящему после суток сорокалетнему и девяностокилограммовому мужчине, что женщине с ребенком, которая стоит у дверей и выходит через одну станцию необходимо сесть, будет непросто.

Рада буду ошибиться, но кажется, что навязывание на законодательном уровне такой вежливости приведет лишь к отторжению и неприязни. Недавно в Московском метрополитене предложили раздавать ярко-красные значки «Спасибо, что уступили будущей маме». Лично видела, как, заметив на пальто у некоторых девушек такие значки, пассажиры улыбались, вставали и уступали место. Так может, обойдемся без лишних законов и постараемся быть внимательнее друг к другу?