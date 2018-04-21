После схода паводка в Воронежской области в огороде поймали рыбу

Необычный подарок от самой природы получил на свой 51‐й День Рождения житель воронежского Боброва. Выйдя утром в огород мужчина обнаружил там огромную рыбу. Об этом телеканалу «360» сообщила дочь именинника.

После схода паводочных вод, когда стало возможным спокойно выходить во дворы домов, не боясь утонуть в разлившихся по округе водах реки Битюг, местный житель в своем огороде обнаружил большую живую рыбу.

Сначала мужчина подумал, что в сетях вентиля, разложенного еще до паводка на заднем дворе дома, запутался бобер. Но затем оказалось, что свое законное место заняла та, для которой и было предназначено устройство — огромная рыба. Вес речной обитательницы составил более 17 килограммов.

Мужчина поспешил обрадовать домочадцев, но те сначала ему не поверили. Все дружно пошли в огород посмотреть на чудо своими глазами.

Сначала папке никто не поверил. Он у нас шутник большой. Потом, когда всё сами увидели, очень обрадовались

— Светлана, дочь.

Источник фото: Канал 360tv

Вся семья сочла такой подарок от природы за хороший знак. После чего, сделав несколько снимков на память, супруга именинника зажарила рыбу к праздничному столу.

На следующий день после торжества родителей Светланы ждет не самая приятная процедура. К ним приедут сотрудники городской администрации для оценки ущерба, нанесенного стихией. А ущерб поистине ужасающий.

Источник фото: Канал 360tv

Остается надеется, что рыбка, пойманная в случайно расставленные сети, окажется «золотой» и поможет этой доброй семье вернуть все утраченные материальные ценности, ведь все остальное, что нужно для счастья, — доброта, искренность, сила духа и умение радоваться мелочам — у них уже есть.

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