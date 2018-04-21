Ещё
После схода паводка в Воронежской области в огороде поймали рыбу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После схода паводка в Воронежской области в огороде поймали рыбу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Необычный подарок от самой природы получил на свой 51‐й День Рождения житель воронежского Боброва. Выйдя утром в огород мужчина обнаружил там огромную рыбу. Об этом телеканалу «360» сообщила дочь именинника.
Источник фото: Канал 360tv
После схода паводочных вод, когда стало возможным спокойно выходить во дворы домов, не боясь утонуть в разлившихся по округе водах реки Битюг, местный житель в своем огороде обнаружил большую живую рыбу.
Сначала мужчина подумал, что в сетях вентиля, разложенного еще до паводка на заднем дворе дома, запутался бобер. Но затем оказалось, что свое законное место заняла та, для которой и было предназначено устройство — огромная рыба. Вес речной обитательницы составил более 17 килограммов.
Мужчина поспешил обрадовать домочадцев, но те сначала ему не поверили. Все дружно пошли в огород посмотреть на чудо своими глазами.
Сначала папке никто не поверил. Он у нас шутник большой. Потом, когда всё сами увидели, очень обрадовались
— Светлана, дочь.
Источник фото: Канал 360tv
Вся семья сочла такой подарок от природы за хороший знак. После чего, сделав несколько снимков на память, супруга именинника зажарила рыбу к праздничному столу.
На следующий день после торжества родителей Светланы ждет не самая приятная процедура. К ним приедут сотрудники городской администрации для оценки ущерба, нанесенного стихией. А ущерб поистине ужасающий.
Источник фото: Канал 360tv
Остается надеется, что рыбка, пойманная в случайно расставленные сети, окажется «золотой» и поможет этой доброй семье вернуть все утраченные материальные ценности, ведь все остальное, что нужно для счастья, — доброта, искренность, сила духа и умение радоваться мелочам — у них уже есть.
Большую стаю дельфинов впервые заметили в северной части Тихого океана у канадского побережья. Обычно они предпочитают более теплые воды.
360tv.ru: последние новости
Интерпол установил, что «золотая судья» Хахалева работала по поддельному диплому Движение поездов по трем направлениям МЖД затруднено из‐за последствий урагана Госдеп США обвинил Украину в коррупции и нарушении прав человека
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина134
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной17
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство60
На майские праздники готовились теракты221
Европа против санкций. Что дальше?69
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение