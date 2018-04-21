Градоначальник и председатель гордумы спилили деревья на склоне у музея космонавтики 

21 апреля сотрудники городской управы и депутаты городской думы Калуги приняли участие в общегородском субботнике. Как сообщили в пресс-службе городской администрации Калуги, на склоне у Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского представители нескольких управлений горуправы боролись за чистоту вместе с временно исполняющим полномочия городского головы Калуги Дмитрием Разумовским и главой городского самоуправления Александром Ивановым. Они не только собирали накопившийся за зиму мусор, но и пилили деревья. Спилить деревья, напомим, было решено для того, чтобы они, с одной стороны, не закрывали посетителям музея вид на Яченское водохранилище и городской бор, а с другой — вид на музей проезжающим по дамбе Яченского водохранилища. За бензопилы взялись и Александр Иванов, и Дмитрий Разумовский. Как пояснили в пресс-службе городской управы, эта площадка для проведения субботника была выбрана не случайно, так как набережная Яченского водохранилища, на которую выходит склон, получила больше всего голосов во время рейтингового голосования, которое проводилось в Калуге 18 марта одновременно с выборами президента России. Набережная и будет благоустроена в первую очередь. В городском бору 21 апреля тоже прошел субботник. Там его проводили движение «Зеленый город», фонд «Любомир» и SK Hotel Management. Значительная часть бора была очищена от мусора, а все отходы рассортированы. В этой акции также принял участие временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Разумовский. «Субботники у нас проходят планово. И это не только сегодня — следующая неделя так же будет посвящена уборке города», — сказал градоначальник. В Березуйском овреге чиновники тоже прибрались. И, тоже, как сообщается, в свой выходной день. Там в процессе принял участие заместитель Разумовского Алексей Волков. Фото пресс-службы городской управы Калуги Следующий общегородской субботник назначен на 28 апреля.