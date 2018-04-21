Ненужную технику в утиль сдают сумками

В столице прошла акция по приему у населения отслуживших свое и ненужных электроприборов.

Если бы корреспонденту «ВМ» лет сорок назад сказали бы, что простой москвич со средней зарплатой будет счастлив избавиться от ненужных видеокамер, аудио и видеоплейров, стереомагнитофонов, радиотелефонов, электрогитар, стереофонических колонок, компьютеров и прочей электроники, захламляющей его квартиру и балкон -он бы не в жизнь не поверил бы. Но все течет, все изменяется.

Возле станции метро «Петровско-Разумовская» в районе Коптево развернут лаконичный плакат: «Электрохлам-2018». Под ним сидят три дамы. Рядом контейнеры. И небольшая очередь горожан с сумками, в которых видеомагнитофоны, «плоские» телевизоры, мониторы от «компов», радиоприемники, аудио и видеокассеты, зарядные устройства для сотовых телефонов и сами телефоны.

Подходит молодой человек. У него три сумки. В одной куча проводов, в другой компьютер, третья с видеокассетами. Помнится только за одну сумку еще в СССР, в самом начале перестройки, на Курском вокзале дали бы 250 рублей — по тем временам месячная зарплата доктора РАН СССР.

— Спасибо, что приняли участие в акции экологического движения «РазДельный сбор», — улыбаются женщины-волонтеры, принимая у молодого человека его «электрохлам».

— Вам спасибо. Не на помойку же все это «добро» тащить, чтоб его потом в землю закопали, и оно там тысячу лет медленно разлагалось, отравляя жизнь моим детям и внукам, — говорит парень..

— Девчонки, батарейки старые возьмете? — спрашивает бабуля лет под восемьдесят, с целой авоськой использованных батареек.

— Конечно, мамаша! Вот сюда бросайте, — «девчонки» подают бабушке специальный контейнер для использованы батареек.

Волонтеры: Наталия Василевская — по специальности флорист — дизайнер. Евгения Ерошкина — работник детского сада № 1213 в районе «Коптево». Их задача принять у москвичей их бытовой «электромусор» и рассортировать его по контейнерам. Наталия и Евгения на добровольных началах занимаются в свободное от основной работы время этим добрым делом уже четыре года.

Акция идет полным ходом. Народ подходит. Интересуется.

— Чего дают? Почем? Не дают. Принимают. Бесплатно. А что именно? Давно пора! А завтра можно принести? Нет. А где можно сдать? — сыплются со всех сторон вопросы.