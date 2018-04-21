Почему православие допускает почитание святых

Почитание святых — часть христианской традиции, как в православии, так и в католицизме. Церковная традиция почитания святых подразумевает молитвенное к ним обращение, однако, многими людьми это воспринимается как наследие язычества: зачем молиться кому-то еще, если можно обращаться только к Богу?

Не поклонение, а почитание

О должном отношении к святым подробно писал христианский философ VIII века, преподобный Иоанн Дамаскин . Он разделял поклонение (или служение), которое подобает лишь Богу и почитание, которое мы можем воздавать святому. Необходимость понять такое разделение была обусловлена тем, что к VIII веку в Византии возникло движение иконоборцев, считавших любое изображение Бога и почитание святых — идолопоклонством. Однако, вскоре почитание святых было обосновано богословски и утверждено на 7-м Вселенском соборе.

Святых начали прославлять и почитать с первых веков христианства. Возникла эта традиция на Востоке из почитания апостолов, затем и мучеников уже в I-II веках. Слово, которое с греческого переводится как «мученик», также имеет значение «свидетель».

Так Христос называл Своих учеников, когда говорил об их миссии: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Многие апостолы мученически окончили свою жизнь, проповедуя о Христе. Их примеру следовали и другие.

Позже, с развитием монашества, появился обычай почитания святителей и преподобных, как людей, своей жизнью наиболее уподобившихся Христу. Ведь Церковь полагает «обожение» (приобщение Богу, посредством благодати) целью жизни христианина. Святые же являются людьми, которые подвигом своей жизни стяжали Божественную благодать, и «соделались причастниками Божеского естества», по выражению апостола Петра.

Почитая святых и обращаясь к ним в молитвах, Церковь призывает их как наших ходатаев и молитвенников пред Богом. То есть святые ни в коем случае не являются ни «богами», ни «посредниками» между Богом и людьми, а скорее нашими «сомолитвенниками».

В поиске Христа, а не чудес

Важно понимать, что, почитая святых, их образы и мощи, мы прежде всего почитаем в них действие благодати Божией, и Христа, как её подателя. Все упования наши должны быть обращены к Богу, и ни в коем случае нельзя путать суетную жажду чуда от какого-то конкретного «ковчежца с мощами» с подлинным желанием приобщиться благодати, которая везде, у любой святыни, одна и та же. Ведь как говорил Христос в Евангелии: «Бог есть дух: и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».

Не нужно делать из святых «домашних божков», заслоняя ими образ Христа. Ведь эти люди, как правило, сами всю свою жизнь положили на то, чтобы найти Бога и исполнить заповеданное Им. Именно в этом (как и в прочих наших нуждах) они могут оказать и нам свою молитвенную помощь, обращаясь вместе с нами ко Христу, который в Евангелии назвал всех, исполняющих завет Его Своими друзьями: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего».