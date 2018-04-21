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Бизнесмен выдавал неизвестный порошок за кофе в ХМАО
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Бизнесмен выдавал неизвестный порошок за кофе в ХМАО 

360tv.ru 10 минут назад
Сотрудники полиции задержали жителя Сургута за реализацию кофе Neсkafe. Под видом растворимого напитка бизнесмен продавал вещество неизвестного происхождения, сообщил сайт «Русская планета».
В представленном на исследование товаре, имеются признаки несоответствия, он не производился и не ввозился на территорию Российской Федерации и является контрафактным, а также произведен с нарушениями требований к маркировке и упаковке изделий
пресс-служба
УМВД по Югре.
Сотрудники полиции изъяли 1400 упаковок кофе Neсkafe. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».
Аналитическое агентство Kantar TNS провело исследование и выяснило, что в 2018 году доля нелегальной табачной продукции на российском рынке выросла до 7,7%. Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев считает, что этот показатель значительно выше.
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