Ценовые пояса: где цены на товары в СССР были самыми дешёвыми

Дифференцирование цен на ряд товаров народного потребления в Советском Союзе было призвано уравнять издержки на их производство и транспортировку до конечного пункта реализации и выдержать таким образом единую покупательную силу рубля.

Какие регионы по-разному «опоясывались»

По сведениям из Большой Советской Энциклопедии (1969 — 1978 годы), в СССР существовало 3 ценовых пояса с едиными розничными ценами на ряд товаров. К первому поясу относились Москва Ленинград , а также столицы союзных республик, прибалтийские республики и закрытые административно-территориальные образования (различные секретные города вроде Арзамаса-16), к третьему — районы Крайнего Севера, Колыма, Новая Земля. Во второй ценовой пояс входила остальная территория СССР. В первом поясе продукты были самыми дешевыми, а в третьем, напротив, самыми дорогими: в крупных промышленных центрах товары производились и транспортировались с минимальными издержками.

На какие товары устанавливались поясные цены

В издании для советских вузов под редакцией доктора экономических наук, профессора Н. В. Цапкина «Планирование народного хозяйства СССР» (1972 год) указывалось, что единые поясные цены в Советском Союзе устанавливались в основном на продовольствие (хлеб и хлебопродукты, мясо, сахар, соль, рыбу и тому подобное) и на ряд непродовольственных товаров, которые были труднотранспортабельными (мебель, лесоматериалы, оконное стекло). Отличаться друг от друга по стоимости в указанном регионе ценового пояса данная продукция не должна была. При условии размещения производства того или иного продукта в условном регионе поясная цена на него могла меняться. Помимо единых поясных цен в СССР существовали еще и единые общесоюзные цены, устанавливаемые на товары с приблизительно одинаковыми издержками на их производство и транспортировку в различные уголки страны, что существенно не увеличивало их себестоимости. К таким товарам относились чай, табак, ткани, радио-фототовары, холодильники, велосипеды…

Экономическое обоснование дифференцирования цен Советский экономист Н. В. Цапкин в своей работе «Планирование народного хозяйства СССР» писал, что дифференцирование цен в Советском Союзе в зависимости от климатических, экономических, территориальных особенностей регионов страны было связано, в первую очередь, с различными затратами на производство продукции и неодинаковым ее качеством (отличающаяся сотрность, класс, тип и другие признаки товаров). В СССР дифференцировались не только розничные, но и оптовые, расчетные, закупочные цены. К примеру, в сельском хозяйстве при этом учитывались почвенно-климатические и экономические условия производства продукции в различных областях Советского Союза.