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Губернатор Ставрополья поблагодарил силовиков за успешную антитеррористическую операцию
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Губернатор Ставрополья поблагодарил силовиков за успешную антитеррористическую операцию 

ТАСС 30 минут назад
ПЯТИГОРСК, 21 апреля /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поблагодарил силовиков за четкие действия при проведении спецоперации.
"Сегодня сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступника, причастного к запрещенной в нашей стране террористической группировке. По предварительной информации, он планировал теракты в городе Ставрополе. Силовики сработали четко и оперативно. Спасибо всем, кто принимал участие в спецоперации", — написал Владимиров в своем Instagram.
"Отмечу, что в Ставропольском крае принимаются все меры для обеспечения безопасности жителей края", — сообщил губернатор.
Как сообщалось, в субботу ФСБ пресекла теракты в Ставрополе, которые готовил сторонник запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». По данным ФСБ, объектами террористических актов должны были стать здания правительства Ставропольского края и территориального органа безопасности. В ходе задержания он оказал вооруженное сопротивление и получил ранения, несовместимые с жизнью. На месте происшествия обнаружены обрез ружья 16-го калибра с боеприпасами к нему, нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде саморезов, пиленой арматуры и гвоздей, флаг международной террористической организации «Исламское государство», рукописный текст с присягой ее главарю, а также схемы расположения и подходов к зданиям правительства Ставропольского края и управления ФСБ России по Ставропольскому краю.
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