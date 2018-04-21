Дворец Советов: почему прекратили стройку самого монументального здания в мире

30 декабря 1922 года на первом Съезде Советов было провозглашено создание СССР. Тогда же С. М. Киров выдвинул амбициозную идею — построить Дворец Советов, который стал бы символом страны. Однако к воплощению задумки приступили только в 1931 году. На каждом этапе — от проекта до подготовки к воплощению и начала грандиозной стройки — Дворец Советов был сооружением, подобного которому в мире не существовало.

Борьба архитектурных стилей

В июне 1931 года объявили конкурс проектов. Через несколько месяцев был уничтожен храм Христа Спасителя . «Отжившее», по замыслам властей, должно было уступить место новому. На конкурс подавали заявки как профессиональные архитекторы, так и рядовые граждане Союза. В числе участников конкурса был также великий французский архитектор Ле Корбюзье.

Во второй тур вышли работы Б. Иофана, И. Жолтовского и Г. Гамильтона. Все три проекта были выдержаны в монументальной стилистике. Позже подобный стиль назовут «сталинским ампиром». Выбор этих проектов знаменовал конец эпохи советского конструктивизма — легкость и ажурность уступили место помпезности и массивности. Оскорбленный игнорированием своего продуманного проекта Ле Корбюзье писал: «Народ любит королевские дворцы».

В 1933 году был определен победитель — строительство должно было вестись по проекту Б. Иофана. Но эскиз-победитель сильно отличался от итогового варианта.

Трансформация идеи

Знаменитой башни с фигурой Ленина на первом эскизе не было: Дворец Советов выглядел как комплекс зданий, а на башне располагалась фигура Освобожденного Пролетария. Постепенно башня приобретала уровневую структуру, сопровождающие здания убирались. Высота здания должна была составлять 420 метров, из которых 100 — это высота статуи.

Грандиозная статуя Ленина (один палец вождя был величиной с двухэтажный дом) на верхушке появилась только в 1939 году. Мысль сделать здание постаментом принадлежала не Иофану, а итальянцу Бразини. Сам Иофан хотел расположить памятник перед Дворцом, но властям пришлось по вкусу предложение Бразини.

В центральной части Дворца предусматривался Большой зал на 22 тысячи человек. Сцена находилась в середине, зрительские ряды шли амфитеатром. Рядом с ним размещались фойе, подсобные помещения, Малый зал. В высотной части находились палаты Верховного Совета СССР, Президиум, кабинеты.

Грандиозная стройка

По проекту для строительства Дворца и всей инфраструктуры потребовалось бы снести едва ли не все исторические здания Волхонки. Предполагалось сделать грандиозную автостоянку, залитую бетоном площадь, отодвинуть ГМИИ им. А. С. Пушкина.

На стройплощадке впервые в СССР выполнили предварительный анализ грунта с помощью колонкового бурения — пробурили ряд скважин глубиной до 60 метров и проанализировали состав почвы. Место оказалось удачным — на этой территории располагались плотные известняки и скальный «островок». Чтобы грунтовые воды не подтачивали фундамент, впервые применили битумизацию: вокруг котлована пробурили почти 2000 скважин, в них залили битум. Дополнительно установили откачивающие воду насосы и добавили изолирующее покрытие.

Для финальной облицовки грандиозного сооружения построили камнеобрабатывающий комбинат, который потом «помог» сделать Москву гранитной: на нем обрабатывались каменные панели для метро, мостов и домов.

Для производства бетона для Дворца недалеко от него был основан завод. На строительство фундамента (также спроектированного особым образом — в виде колец) потребовалось 550 тысяч кубометров бетона. Диаметр каждого кольца составлял около полутора сотен метров. На них устанавливались 34 колонны. Площадь одной колонны в поперечном сечении составляла 6 кв. м. На такой колонне мог уместиться автомобиль.

Каркас здания создавался из особой марки стали, созданной специально для строительства — «ДС». Вспомогательный каркас, направлявший нагрузку на основной — из устойчивой к коррозии стали, попроще. Рядом с Ленинскими горами был основан завод, где элементы подготавливали к монтажу.

Основной каркас решили монтировать на бетонных кольцах. Чтобы поднимать балки, на этих кольцах предполагалось собирать краны. Чем выше, тем меньше кранов: монтаж статуи должен был осуществлять только один кран.

Финал строительства

Проект предполагалось завершить к 1942 году. В 1940-м каркас достиг семи этажей, но началась война. Качественная сталь требовалась для производства противотанковых ежей, и пришлось демонтировать каркас. После войны у страны не было ресурсов на подобные сооружения. Проект перенесли на Воробьевы горы, где постепенно вместо Дворца выросло здание МГУ . В основу высоток был положен проект Иофана, и общие черты хорошо видны.

Еще одним следом от проекта служит станция метро «Кропоткинская» — она замышлялась как подземный вестибюль Дворца и построена с максимальным размахом.