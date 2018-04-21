Кадыров пригласил и.о. госсекретаря США в чеченскую колонию 

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на заявление исполняющего обязанности госсекретаря США Джона Салливана, который заявил о нарушении прав человека в Чечне.
— Лицемерие Госдепа США не знает границ. В этом я никогда не сомневался, но в очередной раз убедился в правоте данного мнения, ознакомившись с разделом ежегодного доклада Госдепа о правах человека в мире, — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил, что в заявлении Салливана нет и доли правды. По словам главы ЧР, в вопросах соблюдения фундаментальных прав человека США стоит еще поучиться у Чечни. Кадыров привел ряд примеров ущимления прав населения в Соединенных Штатах, в том числе афроамериканцев.
Напоследок руководитель республики пригласил американского чиновника в регион и предложил посетить пенитенциарные учреждения.
— Я приглашаю будущего госсекретаря США посетить следственный изолятор в Грозном и колонию в Наурском районе. Если условия содержания подследственных и лишенных свободы граждан не лучше, чем в тюрьмах США, я публично принесу свои извинения. Но знаю, что сделать это мне никогда не придется, — подчеркнул Рамзан Кадыров.