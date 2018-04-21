Ещё
Кадыров пригласил и.о. госсекретаря США в чеченскую колонию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадыров пригласил и.о. госсекретаря США в чеченскую колонию 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на заявление исполняющего обязанности госсекретаря США Джона Салливана, который заявил о нарушении прав человека в Чечне.
— Лицемерие Госдепа США не знает границ. В этом я никогда не сомневался, но в очередной раз убедился в правоте данного мнения, ознакомившись с разделом ежегодного доклада Госдепа о правах человека в мире, — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил, что в заявлении Салливана нет и доли правды. По словам главы ЧР, в вопросах соблюдения фундаментальных прав человека США стоит еще поучиться у Чечни. Кадыров привел ряд примеров ущимления прав населения в Соединенных Штатах, в том числе афроамериканцев.
Напоследок руководитель республики пригласил американского чиновника в регион и предложил посетить пенитенциарные учреждения.
— Я приглашаю будущего госсекретаря США посетить следственный изолятор в Грозном и колонию в Наурском районе. Если условия содержания подследственных и лишенных свободы граждан не лучше, чем в тюрьмах США, я публично принесу свои извинения. Но знаю, что сделать это мне никогда не придется, — подчеркнул Рамзан Кадыров.
Российская Газета: последние новости
В Госдуме и Совфеде оценили доклад США о правах человека на Украине В Чебоксарах обсудили строительство высотки в центре города Президент Беларуси дал оценку политической ситуации в Молдавии
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина128
На майские праздники готовились теракты218
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство60
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной13
Трагедия армянского протеста230
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение