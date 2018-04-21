Кадыров пригласил и.о. госсекретаря США в чеченскую колонию

— Лицемерие Госдепа США не знает границ. В этом я никогда не сомневался, но в очередной раз убедился в правоте данного мнения, ознакомившись с разделом ежегодного доклада Госдепа о правах человека в мире, — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в заявлении Салливана нет и доли правды. По словам главы ЧР, в вопросах соблюдения фундаментальных прав человека США стоит еще поучиться у Чечни. Кадыров привел ряд примеров ущимления прав населения в Соединенных Штатах, в том числе афроамериканцев.

Напоследок руководитель республики пригласил американского чиновника в регион и предложил посетить пенитенциарные учреждения.