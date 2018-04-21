Аркадий Каманин: как 14-летний мальчишка стал самым юным летчиком-орденоносцем

История знает немало юных героев, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Одним из таких стал Аркадий Каманин, который начал службу в рядах Красной Армии в возрасте 14 лет.

Родился Аркадий 2 ноября 1928 года на Дальнем Востоке. Его отец был известным военным летчиком, генерал-полковником авиации и одним из первых получил звание Герой Советского Союз. Семью военного покидало по Союзу. Летом на каникулах Аркадий работал на аэродроме, а в 1941 году трудился на авиационном заводе. Это определило его дальнейший путь.

В 1943 году отец Каманина командовал штурмовым авиационным корпусом на Калининском фронте. В апреле Аркадий прибыл к нему в часть, где его назначили механиком спецоборудования эскадрильи связи при штабе корпуса. [С-BLOCK]

Первый полет

Талантливого мальчишку заметили, и вскоре он уже летал штурманом-бортмехаником на двухместном биплане У-2, имевшим дублированное управление. Иногда летчики разрешали Аркадию управлять самолетом самостоятельно, и он не упускал возможности поднабраться летного опыта. Свой первый полет в одиночку Каманин совершил, когда ему было 14 лет. Взять в руки штурвал вынудили обстоятельства, которые и проложили Аркадию дорогу в небо.

Во время очередного учебныого полета пробившая ветровое стекло пуля ранила пилота, который потерял сознание, но успел передать управление машиной штурману Каманину. Аркадий направил аэроплан к аэродрому и, следуя четким указаниям поднявшегося в воздух командира эскадрильи, успешно посадил самолет. Этот случай стал точкой отсчёта в его карьере летчика.

Но перед допуском к полетам юному пилоту пришлось сдать экзамен. Принимал его один из самых строгих экзаменаторов — генерал Николай Петрович Каманин, отец Аркадия. Сдав экзамен с первой попытки, продемонстрировав свои навыки и способность летать в одиночку, Аркадий начал службу летчиком 423-1 Отдельной авиаэскадрильи связи. [С-BLOCK]

Летунок-орденоносец

В эскадрилье Аркадий из-за своего юного возраста получил прозвище Летунок. Но несмотря на детский «позывной», Каманин очень скоро доказал, что в мастерстве не уступает взрослым летчикам. Произошло это во время его встречи в воздухе с немецким истребителем «Мессершмидт». Немец сел на хвост биплану Каманина, когда тот совершал рейс между двумя аэродромами. На выручку к юному пилоту бросились его старшие товарищи, однако Аркадий справился самостоятельно, выполнив несколько лихих виражей и уйдя от атаки.

Ещё один случай принес молодому летчику орден Красной Звезды. Возвращаясь в эскадрилью с задания, 15-летний Аркадий заметил на вражеской территории дымящийся советский штурмовик Ил-2. Машину подбили, пилот не смог дотянуть до аэродрома, но, каким-то чудом, посадил подбитую машину в поле. Приземлившись возле поврежденного самолета, Каманин вытащил из кабины тяжело раненого пилота, документы и фототехнику, усадил летчика на место штурмана и успел подняться в воздух до прихода немцев, а потом благополучно вернулся в расположение своей части.

Годом позже, в боях на 2-м Украинском фронте, Аркадий спас штаб фронта, в одиночку отбив атаку сил украинской повстанческой армии*. Под огнем врага Летунок на своем У-2 поднялся в воздух и прямо из кабины забросал врагов гранатами, после чего вызвал по рации подкрепление.

Штаб был спасен, и командование посчитало юного героя достойным второго ордена Красной Звезды.

Сквозь туман

В начале 1945 года Аркадий получил приказ доставить в партизанский отряд, действовавший глубоко в тылу, пакет с документами и аккумуляторы для радиостанции, которая была для партизан единственным средством общения с Большой землей.

По этому маршруту он раньше не летал, ориентироваться предстояло только по карте, а путь пролегал над горами и погода была облачной. Несмотря на это, Каманин отлично справился с заданием, совершил полуторачасовой перелет по неизученному маршруту за линию фронта и передал партизанам все необходимое, за что в итоге ему присвоили орден Красного Знамени. [С-BLOCK]

После войны

Всего за годы службы Каманин совершил более 600 вылетов и получил семь государственных наград, среди которых два Ордена Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, медаль «За взятие Будапешта », медаль «За взятие Вены » и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Увы, всего через два года после окончания Великой Отечественной Аркадий Каманин скончался в возрасте 18 лет. Летунка сразил менингит. [С-BLOCK]